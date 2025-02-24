На углубление Каспия в акватории порта Актау потратят более 42 млрд тенге

Проектно-сметная документация по дноуглублению Каспия получила положительное заключение госэкспертизы. Выяснилось, что стоимость работ составит свыше 42 миллиардов тенге, передает LS.
По информации правительства в ответ на депутатский запрос, Актауский международный морской торговый порт разработал проектно-сметную документацию и в декабре 2024 года получил положительное заключение государственной экспертизы.
Общая стоимость дноуглубительных работ в акватории порта составляет 42,1 млрд тенге. Из них на первую очередь (2025 год) запланированы 20,6 млрд тенге. В правительстве добавили, что вопрос финансирования планируется проработать при уточнении республиканского бюджета на 2025 год.
Напомним, говоря о причинах обмеления, эксперты давали размытые ответы.
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