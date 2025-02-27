В Актау школьников отправили на дистанционное обучение из-за снежной метели

Со второй половины дня ученики актауских школ будут заниматься дома, передает Lada.kz .

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В связи с метелью, сложной обстановкой на дорогах школьников областного центра перевели на дистанционное обучение.

«Ученики общеобразовательных школ с 1 по 11 классы будут переведены на дистанционное обучение во второй половине дня 27 февраля. Также 28 февраля занятие пройдет в онлайн-формате», - сообщили в Актауском городском отделе образования.

Переход на традиционный формат обучения будет регулироваться в зависимости от погодных условий.