Грантовое финансирование в Мангистауской области: опыт, вызовы, перспективы

Мангистауская область, выступая в роли пионера в Казахстане, успешно внедрила и развивает механизмы грантового финансирования НПО на местном уровне. Регион стал первым в республике, который начал систематически выделять гранты неправительственным организациям, стимулируя таким образом развитие гражданского общества и расширение спектра социальных услуг.

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За последние три года общая сумма грантового финансирования, выделенного местными исполнительными органами, превысила 1 млрд тенге. Было поддержано более 100 проектов, охватывающих широкий спектр социальных направлений: от образования и здравоохранения до экологии и культуры.

Общественный фонд «Национальный фонд социального развития «Серпін». Выставка, направленная на привлечение внимания к редким и эндемичным видам Мангистауского региона, 2024 год.

Анализ распределения грантового финансирования в Мангистауской области выявляет не только региональный, но и муниципальный уровень поддержки гражданских инициатив. Помимо областных управлений, значительные финансовые ресурсы были выделены городскими и районными исполнительными органами. Примечательно, что город Жанаозен, являясь единственным моногородом в регионе, продемонстрировал активность в поддержке НПО. Такая дифференциация источников финансирования свидетельствует о формировании многоуровневой системы поддержки гражданского сектора в регионе.

Функции оператора грантовых конкурсов выполняет НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», обеспечивая прозрачность и эффективность процесса распределения грантов. Он учрежден в 2015 году Постановлением Правительства как оператор в сфере грантового финансирования НПО и является подведомственная организация Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Анализ динамики грантового финансирования в Мангистауской области свидетельствует о существенных позитивных тенденциях. За последние годы наблюдается устойчивый рост как объема выделяемых средств, так и количества реализуемых проектов. Так, если в 2022 году объем финансирования составлял 135 млн тенге, то к 2024 году он увеличился более чем в четыре раза, достигнув 589 млн тенге. Соответственно, число реализуемых проектов выросло с 14 до 57.

Такая динамика свидетельствует о возрастающей роли государства в поддержке гражданского сектора и признании важности инициатив НПО для социально-экономического развития региона. Увеличение объема финансирования позволило расширить спектр поддерживаемых проектов, охватить более широкий круг проблем и привлечь к реализации социальных инициатив большее число НПО.

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Также в Мангистауской области наблюдается устойчивая тенденция к росту численности неправительственных организаций, что свидетельствует о положительном развитии гражданского общества. По данным за 2023 год, количество зарегистрированных НПО увеличилось до 923, демонстрируя прирост более чем на 15% по сравнению с 2022 годом. Такой рост указывает на возрастающий интерес граждан к решению социальных проблем и готовность брать на себя соответствующую ответственность.

Одним из ключевых факторов, стимулирующих развитие НПО, является расширение доступа к грантовому финансированию. Грантовый механизм не только позволяет НПО реализовывать социально значимые проекты, но и способствует повышению их институциональной зрелости. Так, анализ отчетности НПО за 2022-2023 годы показал, что количество организаций, предоставляющих информацию в Базу данных НПО, увеличилось с 263 до 282 соответственно. Это свидетельствует о повышении уровня прозрачности деятельности НПО и укреплении доверия общественности к гражданскому сектору.

Вместе с тем, расширение грантового финансирования сопряжено с необходимостью повышения компетенций НПО. В связи с этим, особое внимание уделяется обучению сотрудников НПО новым стандартам управления проектами, включая планирование, мониторинг, оценку и отчетность. Внедрение таких стандартов позволяет повысить эффективность использования грантовых средств и обеспечить достижение поставленных целей.

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Реализация грантовых программ в Мангистауской области демонстрирует значительный потенциал в решении актуальных социальных проблем и стимулировании социально-экономического развития региона. За последние годы грантовые инициативы внесли существенный вклад в повышение уровня жизни населения, расширение доступа к социальным услугам и активизацию гражданского общества.

Согласно имеющимся данным, с 2022 года благодаря грантовым проектам в регионе было создано более 250 новых рабочих мест, вовлечено свыше 200 неправительственных организаций и оказана помощь более чем 150 тысячам человек, нуждающихся в юридической, психологической, образовательной и иной поддержке.

Особое внимание в рамках грантовых проектов уделяется целевым группам, испытывающим наибольшие социальные трудности. Речь идет о многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями здоровья, молодежи и жителях сельских населенных пунктов. Реализация таких проектов способствует снижению социального неравенства и повышению уровня социальной интеграции.

Айболған Базарбаева, руководитель фонда "Асыл Мирас Маңғыстау" и мама ребенка с инвалидностью, сказала:

"Как мама ребенка с инвалидностью, я хорошо знаю, с какими трудностями сталкиваются семьи в нашей ситуации. Благодаря грантовой поддержке, предоставленной местными органами, наша организация смогла реализовать проект, направленный на помощь таким семьям. Для нас это не только возможность оказать реальную поддержку, но и стать голосом тех, кто нуждается в помощи. Мы благодарны за то, что грантовый механизм позволяет социально уязвимым группам воплощать важные инициативы и делать общество более инклюзивным и заботливым".

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Гранты выступают катализатором социальных инноваций, способствуя развитию гражданского общества и укреплению социального капитала. Они позволяют адресно решать актуальные социальные проблемы, такие как неравенство, безработица, и повышать качество жизни населения. Гранты играют ключевую роль в создании устойчивых сообществ, обеспечивая их социальную сплоченность и повышая уровень жизни.

Как говорит руководитель НУ «ЭкоМангистау" Кирилл Осин:

“Грантовые проекты способствуют выстраиванию открытого диалога между населением, государственными структурами и НПО, что позволяет оперативно реагировать на запросы общества. Эта модель взаимодействия создает атмосферу стабильности, укрепляет доверие и повышает удовлетворенность граждан состоянием социальной сферы”.

Галия Усманова