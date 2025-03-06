Как будут работать ЦОНы и спецЦОН Мангистау в праздничные дни марта

В пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области рассказали, как будут работать Центры обслуживания населения (ЦОН) и специализированный ЦОН в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

В субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОН в Мангистау работать не будут.

Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНа, работать в этот день они будут с 9:00 до 13:00 часов.

В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНе будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00 часов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены с 8 по 10 марта и с 21 по 25 марта.