Пожар в мечети Жанаозена – пострадал ребенок

Помещение, где был пожар. Фото: ДЧС МО

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, инцидент случился в 17.54 часов 6 марта на территории городской мечети, расположенной в микрорайоне Шанырак.

«На территории городской мечети в новостроящемся здании в прихожей произошло горение ковра на площади 40 кв.м. Общая площадь - 350 кв.м. В 18.10 часов пожар ликвидировали. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе противопожарного ведомства.

Пострадал мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали с диагнозами термический ожог обеих ушных раковин, лица, шеи, обеих рук, поясничной области, верхних дыхательных путей I-II-III степени, площадь поражения 15-17%.