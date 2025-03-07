Пожар в мечети Жанаозена – пострадал ребенок

В жанаозенской городской мечети горел ковер. Из-за пожара мальчик получил ожоги верхней части тела, передаёт Lada.kz.
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, инцидент случился в 17.54 часов 6 марта на территории городской мечети, расположенной в микрорайоне Шанырак.
«На территории городской мечети в новостроящемся здании в прихожей произошло горение ковра на площади 40 кв.м. Общая площадь - 350 кв.м. В 18.10 часов пожар ликвидировали. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе противопожарного ведомства.
Пострадал мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали с диагнозами термический ожог обеих ушных раковин, лица, шеи, обеих рук, поясничной области, верхних дыхательных путей I-II-III степени, площадь поражения 15-17%.
«В данный момент общее состояние ребенка оценивается как тяжелое. В динамике без улучшений. Введется инфузионно противошоковая терапия», - сообщили в Жанаозенской многопрофильной городской больнице.
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