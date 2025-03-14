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14.03.2025, 17:25

Нефтяники Мангистау примут участие в акции «Таза Лайк»

Новости Актау 0 762 Наталья Вронская

В департаменте экологии по Мангистауской области прошел круглый стол с участием недропользователей. Представителям компаний предложили принять участие в экологической акции «Таза Лайк», сообщает Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В период с 15 марта по 21 апреля 2025 года в регионе стартует экоакция по очистке и благоустройству территорий.

«На совещании мы разработали Дорожную карту по планомерной уборке, высадке деревьев. За каждой компанией были закреплены определенные участки. Будем рады, если к акции присоединяться все жители региона», - рассказал руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусипкалиев

Так, завтра, в субботу, 15 марта, в Актау намечена высадка деревьев в 33, 34, 35 и 32 Б микрорайонах. А также уборка мусора с 35 по 39 микрорайоны, площадь Амфитеатра (15 мкр.), очистка территории от «Дома дружбы» до ЖК «Сандыктас», уборка у здания «Отрар сити» в 20 мкр., уборка вокруг спорткомплекса «Орбита», очистка в 33 и 34 микрорайонах, а также сбор мусора на набережной от кафе «Бригантина» и до скальной тропы.

Начало субботника в 9 часов утра.

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