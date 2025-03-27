Дом, пять автомашин и домашний скот делили в суде многодетные супруги из Мангистау

Двадцать лет брака завершились дележкой имущества в суде для бывшей супружеской пары из Мангистауского района, передает lada.kz .

Раздел имущества. Иллюстративное фото: femida-justice.com

Иск о разделе имущества рассматривал Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Стороны состояли в зарегистрированном браке с 2004 по 2024 год и родили шесть детей. За эти годы семья приобрела 5 автомашин, жилой дом и нежилое помещение в Мангистауском районе, несколько голов скота, а также общий кредит на сумму 14 млн тенге.

Все имущество, которое оценили в 50 млн тенге, находится во владении истца. Так как бывшие супруги не пришли к соглашению о способе и условиях раздела, то были вынуждены обратиться в суд.

Судье удалось привести стороны к примирению и заключению мирового соглашения. Согласно его условиям, истец обязуется купить ответчику трехкомнатную квартиру в Актау либо выплатить 16 млн тенге до 28 апреля 2025 года, берет обязательства выплачивать кредит. Ответчик же отказывается от имущества.

Определением суда мировое соглашение утверждено. Производство по гражданскому делу прекратили, возвратив истцу госпошлину за подачу иска.