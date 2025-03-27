С набережной Актау продолжают убирать силомеры

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства совместно с местной полицией проводит мониторинг незаконной торговли, передает lada.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Фото: акимат Актау

В ходе проверки на набережной выявлены и изъяты 7 аппаратов «Силомер», а также батуты и детские машинки. В соответствии со статьёй 204 КоАП РК (торговля в неустановленных местах) на владельцев объектов незаконной торговли составлены протоколы и наложены штрафы в размере 39 320 тенге.

В городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства призывали предпринимателей воздержаться от незаконной торговли на территории города.

В 2024 году в Актау было выявлено 40 незаконных аппаратов «Силомер». В городской администрации пообещали мониторить это направление.

Ранее жительница города возмутилась наличием силомера у Вечного огня.