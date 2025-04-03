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03.04.2025, 11:36

Сначала стройка - потом документы: очередное долевое строительво буксует в Актау

Новости Актау 0 2 481 Ольга Максимова

В городе разгорелся скандал вокруг долгостроя Grand Avenue 2. Здание начали возводить без документов, позже суд отправил его под снос, но застройщикам удалось договориться. Дольщикам обещают, что они получат свое жилье, передает Lada.kz.

Фото Grand Avenue 2 в 2Gis.
Фото Grand Avenue 2 в 2Gis.

Порядка 1,5 млрд тенге вложили жители города в строительство нового жилого комплекса, однако своих квадратных метров пока не дождались, передает Atameken Business. Дольщики пришли в областной акимат, требуя встречи с главой Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем. По словам пострадавших, в течение трех лет люди ждут завершения строительства. Они заявили на застройщиков в полицию, однако уголовное дело правоохранители возбуждать не стали.

Встреча в акимате области так и не состоялась. К людям вышли представители управления строительства и архитектурно-строительного контроля. Как сообщили чиновники, объект возводили незаконно. В 2023 году судом принято решение снести здание.

«Мы привлекли к административной ответственности. Подали представление в суд о сносе. Объект строили без документов. Решением суда объект признан уйти под снос», - говорит заместитель руководителя управления ГАСК Мангистауской области Алгадай Коштаев.

Дольщики выразили свои претензии: что же тогда делать людям? В результате они остаются без денег и жилья. Как ни странно, представители строительной компании уверяют, что людям предоставят жильё.

«Чтобы продолжить строительство, нам нужно было получить разрешение от КазНИСА. На это ушло около 6 месяцев. Потом работы приостановились, так как мы потратили все деньги на документацию. Но, мы на связи 24/7. Перед этим мы провели собрание. Готовы к диалогу еще раз. Ключи от квартир люди получат», - сказал представитель ТОО «Garden group building» Олжас Муратов.

Как выяснилось, застройщики и акимат пришли к медиативному соглашению. Строительство продолжится, но затянется еще на год. Так или иначе компания обещает сдать дом. Известно, что порядка 70 дольщиков внесли от 20 до 45 млн тенге. Все вложенные средства были переведены застройщикам банковскими перечислениями. Но и это не подстраховало от обмана и потерь, сетуют дольщики. Теперь им остается лишь ждать выполнения обещаний представителей строительной компаний.

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