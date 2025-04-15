Кто будет украшать Актау к праздникам?

Акимат Актау определил победителя открытого конкурса на оформление города к праздникам. За декор областного центра будет отвечать столичное ТОО «NEW LEVEL», передает Lada.kz .

Фото из архива lada.kz

На праздничный декор областного центра из городского бюджета выделили 389 млн тенге. Конкурс «Эстетическое оформление Актау к государственным праздникам» завершился 28 марта, и победителем оказалось ТОО «NEW LEVEL» (Астана), которое подрядилось выполнить указанный в техспецификации объем работ за 345 млн тенге.

Ранее в Актауском городском отделе ЖКХ пояснили, что в тендер на оформление города к официальным праздникам решили включить и декор города к Новому году.

В перечне реквизита, необходимого для выполнения техзадания, перечислены стандартные баннеры, билборды, малые архитектурные формы (МАФ), каркасные композиции, флаги.

Для справки

ТОО «NEW LEVEL» зарегистрировано в Астане, район Сарыарка, жилой массив Коктал, переулок Басире, 1А.

Дата регистрации 18.05.2015 г.

Основной вид деятельности - благоустройство территорий