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15.04.2025, 10:38

Кто будет украшать Актау к праздникам?

Новости Актау 0 2 861 Ольга Максимова

Акимат Актау определил победителя открытого конкурса на оформление города к праздникам. За декор областного центра будет отвечать столичное ТОО «NEW LEVEL», передает Lada.kz.

Фото из архива lada.kz
Фото из архива lada.kz

На праздничный декор областного центра из городского бюджета выделили 389 млн тенге. Конкурс «Эстетическое оформление Актау к государственным праздникам» завершился 28 марта, и победителем оказалось ТОО «NEW LEVEL» (Астана), которое подрядилось выполнить указанный в техспецификации объем работ за 345 млн тенге.

Ранее в Актауском городском отделе ЖКХ пояснили, что в тендер на оформление города к официальным праздникам решили включить и декор города к Новому году.

В перечне реквизита, необходимого для выполнения техзадания, перечислены стандартные баннеры, билборды, малые архитектурные формы (МАФ), каркасные композиции, флаги.

Для справки

ТОО «NEW LEVEL» зарегистрировано в Астане, район Сарыарка, жилой массив Коктал, переулок Басире, 1А.

Дата регистрации 18.05.2015 г.

Основной вид деятельности -  благоустройство территорий

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