В Актау доски выбрасывают из окон

В 14 микрорайоне засняли на видео, как житель 47 дома выбрасывает из окна своей квартиры крупногабаритный мусор, передает Lada.kz .

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На кадрах видно, как из окна балкона на четвертом этаже летят крупные доски. Они приземляются на неогороженный участок, где в это время могут находиться прохожие.

Автор видео призывает участкового принять меры к нерадивому соседу:

«У нас уже была трагедия, но люди ничему не учатся. Кто-то по-прежнему ставит здоровье и жизнь других людей под угрозу, просто ленясь донести мусор до контейнеров или нанять того, кто это сможет сделать. Прошу участкового предпринять меры»

Для нарушителей правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 МРП (от 78640 до 393 200 тенге).

Напомним, в январе 2023 года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили элемент кухонного гарнитура. В результате 39-летний мужчина получил тяжелое увечье позвоночника, оказался парализован, а спустя полгода умер. Виновного в трагедии так и не нашли.

Ранее корреспондент издания Lada.kz разъяснила, что крупногабаритный мусор, к которому относится и мебель, жители могут оставлять рядом с контейнерами для ТБО.