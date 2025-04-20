В Актау доски выбрасывают из окон

В 14 микрорайоне засняли на видео, как житель 47 дома выбрасывает из окна своей квартиры крупногабаритный мусор, передает Lada.kz.
На кадрах видно, как из окна балкона на четвертом этаже летят крупные доски. Они приземляются на неогороженный участок, где в это время могут находиться прохожие.
Автор видео призывает участкового принять меры к нерадивому соседу:
«У нас уже была трагедия, но люди ничему не учатся. Кто-то по-прежнему ставит здоровье и жизнь других людей под угрозу, просто ленясь донести мусор до контейнеров или нанять того, кто это сможет сделать. Прошу участкового предпринять меры»
Для нарушителей правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 МРП (от 78640 до 393 200 тенге).
Напомним, в январе 2023 года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили элемент кухонного гарнитура. В результате 39-летний мужчина получил тяжелое увечье позвоночника, оказался парализован, а спустя полгода умер. Виновного в трагедии так и не нашли.
Ранее корреспондент издания Lada.kz разъяснила, что крупногабаритный мусор, к которому относится и мебель, жители могут оставлять рядом с контейнерами для ТБО.
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