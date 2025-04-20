Актаусцам напоминают о встрече с депутатами

Жителей Актау приглашают на первую из четырех запланированных встреч с населением депутатов Мангистауского областного и Актауского городского маслихатов, которая состоится завтра, передает Lada.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Депутаты отчитаются о проделанной работе. Первая отчетная встреча пройдет в ГКПП «Дворец школьников» (17 микрорайон, здание 13/1) в 18:00 часов 21 апреля. Туда приглашают жителей 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а и микрорайонов «Самал», «Самал-1», «Самал-2», «Толкын-1», «Толкын-2».

«В ходе встречи депутаты представят отчёт о проделанной работе, также будут выслушаны обращения и предложения жителей. Приглашаем всех жителей указанных районов принять активное участие», - напомнили в акимате Актау.

Отчетные встречи с жителями остальных микрорайонов состоятся 24, 25 и 28 апреля.

Ответственная за проведение приема граждан - Актуйме Бухарбаева. Контактный номер телефона: ‪+7 (7292) 33-67-81.