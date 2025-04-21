В степи Казахстана: жителю Актау удалось заснять момент спуска аппарата «Союз МС-26»

Любитель путешествий по природным достопримечательностям Мангистау застал в степи момент возвращения космонавтов на Землю, передает Lada.kz.
Житель Актау Антон, который ведет Instagram под ником an_hilarious, отправился с друзьями на Тузбаир.
Компания проснулась затемно, чтобы успеть запечатлеть рассвет, и стала свидетелем по-настоящему редкого явления.
«В этот раз говорили о космосе, обсуждали парадокс близнецов и многое другое. И как будто в поддержку темы на рассвете мы стали свидетелями, как в атмосфере сгорают обломки спускаемого аппарата «Союз МС-26». Космос точно был с нами в этот день», - поделился Антон.
Как сообщил Роскосмос, сегодня в 04:20 по московскому времени (время Астаны 06:20 часов), спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Госкорпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган.
«Перед этим корабль отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме. С сентября 2024 года космонавты провели 43 научно-прикладных экспериментов, совершили выход в открытый космос, приняли один пилотируемый и два грузовых корабля», - говорится в сообщении.
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