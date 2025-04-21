В степи Казахстана: жителю Актау удалось заснять момент спуска аппарата «Союз МС-26»

Горение обломков спускаемого аппарата корабля "Союз МС-26". Скриншот из видео

Житель Актау Антон, который ведет Instagram под ником an_hilarious, отправился с друзьями на Тузбаир.

Компания проснулась затемно, чтобы успеть запечатлеть рассвет, и стала свидетелем по-настоящему редкого явления.

«В этот раз говорили о космосе, обсуждали парадокс близнецов и многое другое. И как будто в поддержку темы на рассвете мы стали свидетелями, как в атмосфере сгорают обломки спускаемого аппарата «Союз МС-26». Космос точно был с нами в этот день», - поделился Антон.

Как сообщил Роскосмос, сегодня в 04:20 по московскому времени (время Астаны 06:20 часов), спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Госкорпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган.