Штормовое предупреждение: в Актау ожидается пыльная буря

Пыльная буря. Фото из архива

РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области. Согласно данным синоптиков, 21 апреля ожидается пыльная буря.

«Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Как сказано в ежедневном бюллетене состояния воздушного бассейна, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.