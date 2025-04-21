Штормовое предупреждение: в Актау ожидается пыльная буря

Синоптики прогнозируют пыльную бурю в областном центре, передает Lada.kz.
РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области. Согласно данным синоптиков, 21 апреля ожидается пыльная буря.
«Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Как сказано в ежедневном бюллетене состояния воздушного бассейна, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
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