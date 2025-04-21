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20.04.2025, 21:41

Штормовое предупреждение: в Актау ожидается пыльная буря

Новости Актау 0 1 918 Ольга Максимова

Синоптики прогнозируют пыльную бурю в областном центре, передает Lada.kz.

Пыльная буря. Фото из архива
Пыльная буря. Фото из архива

РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области. Согласно данным синоптиков, 21 апреля  ожидается пыльная буря.

«Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Как сказано в ежедневном бюллетене состояния воздушного бассейна, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

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