В Актау регистрируют нарушения в сфере семейно-бытовых отношений

За неделю в Актау поступило 32 обращения на нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru

В Актау продолжается регистрация случаев нарушений в сфере семейно-бытовых отношений, несмотря на предпринимаемые меры по профилактике и борьбе с домашним насилием.

Как рассказали в управлении полиции Актау, за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст. 73 КоАП РК) составлены протоколы в отношении трех лиц. Еще один протокол оформили за нарушение охранного предписания (ст. 461 КоАП РК). В отношении десяти лиц эти защитные предписания были выписаны. Решением суда три человека поставили на специальный профилактический учет.

Кроме того, составлены три протокола по статье 109-1 УК РК (Побои). Ведется расследование.

Закрыты в связи с отсутствием состава правонарушения 14 обращений.

Напомним, с 15 июня 2024 года ужесточена ответственность за совершение ряда правонарушений в семейно-бытовой сфере. Теперь за истязание (ст. 110 УК РК) предусмотрено реальное лишение свободы, а умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.108-1 УК РК) и побои (ст.109-1 УК РК) влекут уголовную ответственность.

Ранее адвокат из Актау рассказывал о правах столкнувшихся с бытовым насилием женщин.