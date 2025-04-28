Военный оркестр вновь радует жителей и гостей Актау

Военные музыканты. Фото: РГК "Батыс"

На набережной Актау зазвучали мелодии песен «Қазақтың баласымын», «Елдің қорғаны», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Алға қазақ жігіттері» и других композиций. Исполняет песни военных лет и казахстанские хиты оркестр воинской части 6656 Национальной гвардии РК в рамках акции «100 дней до Великой Победы», сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» НГ РК.

Музыканты выбирают для концерта самые оживленные места областного центра, чтобы порадовать как можно больше людей.

К 7 и 9 мая оркестр вновь порадует жителей города музыкой у Вечного огня, а 8 мая встретит несколько международных рейсов в аэропорту.

«Мы хотим, чтобы гости Казахстана увидели, как мы отмечаем этот значимый праздник, чтобы познакомились с нашей музыкой. В эти дни прозвучит песня «Алия», а также знаменитые песни военных лет, такие как «Смуглянка» и «Катюша», - рассказала младший сержант Нургуль Танина, музыкант военного оркестра воинской части 6656 Национальной гвардии РК.

Кроме того, оркестр организует выступления под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.