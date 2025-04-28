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28.04.2025, 18:45

Помогите нам, люди! Зоозащитники обращаются к жителям Актау

Новости Актау 0 1 886 Ольга Максимова

Помощь в сборе продуктов  для кошек и собак просит волонтерское движение «Пушистое счастье Актау», передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Волонтеры движения «Пушистое счастье» просят жителей Актау оказать поддержку четвероногим беспризорникам, которые находятся на попечении фонда. Сегодня это почти 60 собак и столько же кошек.

Как рассказала куратор движения Татьяна, приют испытывает трудности с кормом для «постояльцев», поэтому волонтеры будут рады корму для собак и кошек, ячневой или гречневой крупе, мясным продуктам или денежной помощи. Полученные средства пойдут на закупку кормов и проведение операций по стерилизации. Все отчеты по расходованию поступивших средств фонд ведет на Instagram-странице фонда.

«Мы будем рады любой помощи как в виде продовольствия, так и рабочей силы. У нас скопилось много отходов, которые необходимо погрузить на автомашину и вывезти на полигон. Если кто-то имеет такую технику, то просим проявить великодушие и оказать нам помощь. Сами мы, увы, не справляемся», - рассказала Татьяна.

Почему нужно помогать бездомным животным?

Приюты спасают бездомных животных от голода, болезней, травм и гибели. Без такой помощи многие из них просто не выжили бы на улицах.

Приюты не только предоставляют временный дом, но и проводят стерилизацию и вакцинацию, что помогает гуманно регулировать популяцию бездомных животных в городах.

Поддержка приютов учит уважению к жизни и заботе о слабых. Это способствует воспитанию доброты, ответственности и социальной солидарности.

Приюты активно занимаются пристройством животных в семьи, давая им второй шанс на счастливую жизнь и одновременно уменьшая количество бездомных на улицах.

Многие находят в общении с животными утешение и радость. Спасённые питомцы становятся верными друзьями и источником душевного тепла для своих новых хозяев.

Реквизиты для оказания помощи:

KaspiGold +77088290837 Татьяна Т
4400 4302 0283 3726 - номер карты

Контактный телефон для уточняющих и других вопросов куратора движения Татьяны: +7 (708) 829-08-37.

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