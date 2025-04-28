Помогите нам, люди! Зоозащитники обращаются к жителям Актау

Помощь в сборе продуктов для кошек и собак просит волонтерское движение «Пушистое счастье Актау», передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

Волонтеры движения «Пушистое счастье» просят жителей Актау оказать поддержку четвероногим беспризорникам, которые находятся на попечении фонда. Сегодня это почти 60 собак и столько же кошек.

Как рассказала куратор движения Татьяна, приют испытывает трудности с кормом для «постояльцев», поэтому волонтеры будут рады корму для собак и кошек, ячневой или гречневой крупе, мясным продуктам или денежной помощи. Полученные средства пойдут на закупку кормов и проведение операций по стерилизации. Все отчеты по расходованию поступивших средств фонд ведет на Instagram-странице фонда.

«Мы будем рады любой помощи как в виде продовольствия, так и рабочей силы. У нас скопилось много отходов, которые необходимо погрузить на автомашину и вывезти на полигон. Если кто-то имеет такую технику, то просим проявить великодушие и оказать нам помощь. Сами мы, увы, не справляемся», - рассказала Татьяна.

Почему нужно помогать бездомным животным?

Приюты спасают бездомных животных от голода, болезней, травм и гибели. Без такой помощи многие из них просто не выжили бы на улицах.

Приюты не только предоставляют временный дом, но и проводят стерилизацию и вакцинацию, что помогает гуманно регулировать популяцию бездомных животных в городах.

Поддержка приютов учит уважению к жизни и заботе о слабых. Это способствует воспитанию доброты, ответственности и социальной солидарности.

Приюты активно занимаются пристройством животных в семьи, давая им второй шанс на счастливую жизнь и одновременно уменьшая количество бездомных на улицах.

Многие находят в общении с животными утешение и радость. Спасённые питомцы становятся верными друзьями и источником душевного тепла для своих новых хозяев.

Реквизиты для оказания помощи:

KaspiGold +77088290837 Татьяна Т

4400 4302 0283 3726 - номер карты

Контактный телефон для уточняющих и других вопросов куратора движения Татьяны: +7 (708) 829-08-37.