Лучший друг человека: в Актау прошла выставка собак

На выставке собак. Фото: О. Ярославская/Lada.kz

В Актау 4 мая прошла международная многопородная выставка собак «Каспийские звёзды – 2025», которая собрала 65 четвероногих питомцев разных пород. Экспертом, оценивающим стать и поведение собак, выступила резидент республиканского общественного объединения «Межрегиональный кинологический центр РК» Нина Михайловна Махерова из Астаны.

Как рассказала один из организаторов выставки, врио заместителя кинологического клуба «Лидер» Ирина Касымова, с каждым разом на выставку приводят всё больше собак, и все они интересные. В этот раз было заявлено 65 четвероногих.

«Участников прибавляется, появляются новые породы, приходят новые люди. Иногда сначала просто посмотреть, а в следующий раз уже решаются участвовать», — рассказала Ирина Касымова.

На выставку допускаются собаки возрастом от трёх месяцев. Самые маленькие — класс «бейби» — от 3 до 6 месяцев. В этот раз участвовали три «бейбика»: американский булли, немецкая овчарка и джек-рассел-терьер. Далее идёт класс «щенки» — собаки возрастом от 6 до 9 месяцев. С 9 месяцев до полутора лет — это «юниоры». Также есть промежуточные классы и класс ветеранов.

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на выставке и познакомилась с некоторыми участниками.

Это маленькая той-терьер Афина. Как рассказала её владелица Светлана, она пока без документов.

«Мы ещё тренируемся, набираемся опыта, показываем, какие мы маленькие и красивые. У меня есть ещё одна той-терьер — Лика, но она уже старенькая. Тоже участвовала в выставках», — рассказала Светлана.

Немецкая овчарка Бакарди приехала из Алматы. Сейчас она живёт с хозяйкой в Жанаозене. В выставке участвовала впервые — в классе «бейби». Заняла первое место.

Это джек-рассел-терьер Руди, ему 4 года.

«Это моя первая собака, я выбрала её сама. Папа был против, но мы с бабушкой поговорили. Эта порода мне нравится по характеру и размеру — не слишком большая и не слишком маленькая. Мы стараемся участвовать в выставках. Он очень активный, послушный, легко обучается. Я сама с ним занимаюсь, изучаю кинологию по книгам, нахожу информацию в интернете. Родители тоже его любят. Когда я прихожу домой, он меня встречает», — рассказала 14-летняя Полина.

Это той-пудель рыжего окраса по кличке Веснушка из питомника «Зимние грёзы». Ей 9 месяцев, её привезли из одноимённого московского питомника.

«Мы хотим заниматься шоу-карьерой — все данные для этого есть: хорошее сложение, красивая шерсть, соответствие породным параметрам. Она очень активная, любознательная, любит играть, заниматься, с радостью следит за движениями. Я считаю, что той-пудель — это самая популярная и универсальная порода для городской жизни. Они не линяют, её легко брать с собой, везде пускают. Идеальная собака-компаньон. Начинала я с больших собак — немецкий дог, немецкая и французская овчарки, скотч-терьер. С возрастом мы «мельчаем», наверное, потому что хочется комфорта, уже нет сил на активные тренировки. У меня есть ещё одна собака — мальтипу», — рассказала владелица Светлана.

А это настоящий ветеран — 13-летний лабрадор по кличке Бруно. Он участвует в выставках с щенячьего возраста. Бруно — участник многочисленных республиканских и международных выставок, обладатель титулов интер-чемпиона, гранд-чемпиона, мульти-чемпиона. В этот раз он занял почётное первое место в ринге ветеранов.

В последние годы специалисты отмечают, что явная мода на определённые породы собак постепенно исчезает.

«Видимо, уже успокоились, и каждый приобретает не следуя моде, а исходя из своих внутренних ощущений и симпатий. Да, есть любители конкретных пород — потому что знают подход, любят их, умеют правильно воспитывать. Но, что интересно, всегда пользовались спросом маленькие “мимимишные” породы, которых можно носить в сумочке. Например, йоркширские терьеры, чихуахуа. Возможно, потому, что они требуют меньше усилий по выгулу и уходу, да и в условиях ограниченного пространства квартиры их держать практичнее», — рассказала Ирина Касымова.

Впечатлениями от участников выставки поделилась и эксперт Нина Махерова:

«В Актау очень давно занимаются собаководством. Зздесь хорошая школа и грамотные заводчики, стремящиеся к совершенству. Слушают, прислушиваются, исправляют ошибки. По итогам выставки в классах “бейби” и “щенки” можно отметить оценки “большая перспектива”.»

Как отметила собаковод со стажем более 30 лет, послушание и преданность собаки не зависят от породы. Все собаки преданные и даны в помощь человеку. Всё зависит от владельца и его отношения. Собаки очень чутко чувствуют настроение и состояние человека. У дворняжек, конечно, иммунитет крепче, а вот многие породы выведены искусственно и к самостоятельному выживанию без человека не приспособлены.

«В моей практике был конкурс “Дворянский двор”, в нём участвовали владельцы беспородных собак. Большинство из них просто подобрали питомцев на улице, спасли от бездомной жизни. На выставке рассказывали, как собаки появились в их жизни, как выхаживали их, и почему важно проявлять любовь и заботу ко всем хвостатым независимо от породы. Я люблю собак с детства, ухаживаю за ними. Сейчас у меня две. Первая моя собака — восточно-европейская овчарка. Это была любовь! Потом были доги, пекинесы. Я первая завезла в Казахстан шарпеев, у меня был английский бульдог. Никогда не думала, что так полюблю корги. А сейчас просто обожаю! Они отличные компаньоны, дружелюбные, любят детей. Кстати, заметила интересную закономерность: все крупные высокие люди любят маленьких собак, а невысокие наоборот, крупных», — поделилась Нина Махерова.

Опытные собаководы советуют хорошенько подумать, прежде чем заводить собаку.