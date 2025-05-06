Водители Актау жалуются на наплыв машин с транзитными номерами

Большое количество автомобилей с транзитными номерами может создать проблемы для других участников дорожного движения, однако никаких мер по принуждению владельцев таких транспортных средств к соблюдению законодательства не предпринимается, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

АВто с транзитными номерами. Фото: читатель Tengri Auto

В редакцию обратился читатель, сообщив, что в Актау увеличилось количество автомобилей с транзитными номерами, преимущественно из Грузии.

«Многие из этих авто находятся на территории Казахстана уже более года, но по-прежнему не прошли процедуру растаможивания. Более того, на некоторых из них осуществляется коммерческая деятельность — таксомоторные перевозки», — написал читатель.

Как сообщили в МВД, для перевозки пассажиров (например, в такси) автомобиль должен соответствовать требованиям закона от 4 июля 2003 года № 476 «Об автомобильном транспорте».

Согласно пункту 24 Правил регистрации транспортных средств, срок действия казахстанских транзитных номеров ограничен 10 календарными днями. Они выдаются исключительно для доставки автомобиля с завода, станции технического обслуживания или пункта таможенного оформления. Использование таких номеров на протяжении нескольких месяцев нарушает законодательство. За это предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

«Особую тревогу вызывает то, что такие автомобили зачастую становятся участниками нарушений ПДД: превышение скорости, опасные манёвры — при этом не имея действующего страхового полиса. Подобное поведение создаёт угрозу безопасности дорожного движения и дискредитирует нормы законодательства», — отметил читатель.

В министерстве добавили, что подобные автомобили нередко не соответствуют требованиям законодательства. В частности, ведомство сослалось на пункт 1 статьи 65 Закона «О дорожном движении», согласно которому транспортное средство считается находящимся в международном движении только в случае, если оно:

эксплуатируется иностранцем без вида на жительство в Казахстане;

не зарегистрировано в Казахстане;

временно ввезено в страну и принадлежит физическому или юридическому лицу, постоянно проживающему за её пределами.

Таким образом, если автомобилем управляет иностранец с видом на жительство в Казахстане либо гражданин республики, такое транспортное средство не считается находящимся в международном движении и подлежит обязательной регистрации. Срок пребывания такого автомобиля на территории страны не может превышать одного года. По истечении этого срока транспорт должен быть вывезен за пределы Казахстана минимум на 30 дней. В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по части 2 статьи 590 КоАП — за управление незарегистрированным транспортным средством.

Санкция — штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Как уточнили в МВД, выявление подобных нарушений осуществляется в ходе патрулирования и проведения специальных мероприятий. Остановка автомобилей с транзитными номерами возможна только при наличии признаков правонарушений, таких как просроченный транзитный режим или отсутствие регистрации. Однако, как сообщили в ведомстве, ужесточение контроля за автомобилями с транзитными номерами на данный момент не рассматривается.