18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.5
582.67
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.05.2025, 14:42

Дорога как пытка: родители детей с аутизмом просят выделить транспорт для поездок в спецсад в Актау

Новости Актау 0 1 166 Ольга Максимова

Долгое время родители добиваются, чтобы коррекционный детский сад №6 организовал подвоз воспитанников по городу, передаёт  Lada.kz.  

Автобус. Иллюстративное фото: freepik.com
Автобус. Иллюстративное фото: freepik.com

В редакцию обратилась бабушка ребенка с аутизмом. Как рассказала Жаннат Обашева, такие дети в возрасте до 6 лет посещают коррекционный ДДУ №6, однако добраться до него - настоящая проблема.

Дети с аутизмом боятся общественного транспорта по ряду причин, связанных с особенностями их восприятия, сенсорной чувствительности и потребностью в предсказуемости. Это сенсорная перегрузка, непредсказуемость, трудности с восприятием социальных сигналов, отсутствие понимания происходящего. Поэтому специальный транспорт для таких детей - не блажь, а острая необходимость.

Однако в Актау власти пока не идут навстречу родителям особенных детей, и к ежедневной тяжелой рутине по уходу и воспитанию такого ребенка прибавляется ещё одна трудная задача - довезти его до специализированного учреждения.

«Я вожу внука каждый день из 11-го в 4-й микрорайон. Приходится тратиться на такси , а это порядка 30 тысяч тенге в месяц. И то в машину трудно усадить и высадить, а в автобусе — это просто пытка. Такие дети боятся ездить в общественном транспорте, вырываются, убегают. Даже чтобы довести до остановки, нужно потратить кучу сил. Мы с другими родителями уже полгода добиваемся, чтобы садик запустил по городу автобус для сбора таких детей. Мы согласны  сами доводить их до группы, но чтобы был отдельный транспорт! Это будет большое облегчение. Однако не видим никакой инициативы от управления образования и заведующей садом. Мы будем рады даже старому ПАЗику. У нас есть родители, которые едут с двумя пересадками из новых микрорайонов с особенным ребёнком — это ужас: огромный стресс для ребёнка, выматывание родителей, неудобства для окружающих. Сейчас идёт тенденция на увеличение числа детей с расстройством аутистического спектра, но детский сад для таких детей всего один, и доставить туда ребёнка с аутизмом — огромный труд!», — говорит Жаннат Обашева.

Председатель городского маслихата Сембигали Закенов сообщил, что маслихат готов поддержать выделение средств или иной способ изыскания автобусов для развозки особенных детей. Для этого уполномоченный орган должен выйти с обоснованием и запросить выделение средств на транспорт.

Редакция ожидает комментарий от управления образования Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле