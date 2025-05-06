Дорога как пытка: родители детей с аутизмом просят выделить транспорт для поездок в спецсад в Актау

Автобус. Иллюстративное фото: freepik.com

В редакцию обратилась бабушка ребенка с аутизмом. Как рассказала Жаннат Обашева, такие дети в возрасте до 6 лет посещают коррекционный ДДУ №6, однако добраться до него - настоящая проблема.

Дети с аутизмом боятся общественного транспорта по ряду причин, связанных с особенностями их восприятия, сенсорной чувствительности и потребностью в предсказуемости. Это сенсорная перегрузка, непредсказуемость, трудности с восприятием социальных сигналов, отсутствие понимания происходящего. Поэтому специальный транспорт для таких детей - не блажь, а острая необходимость.

Однако в Актау власти пока не идут навстречу родителям особенных детей, и к ежедневной тяжелой рутине по уходу и воспитанию такого ребенка прибавляется ещё одна трудная задача - довезти его до специализированного учреждения.

«Я вожу внука каждый день из 11-го в 4-й микрорайон. Приходится тратиться на такси , а это порядка 30 тысяч тенге в месяц. И то в машину трудно усадить и высадить, а в автобусе — это просто пытка. Такие дети боятся ездить в общественном транспорте, вырываются, убегают. Даже чтобы довести до остановки, нужно потратить кучу сил. Мы с другими родителями уже полгода добиваемся, чтобы садик запустил по городу автобус для сбора таких детей. Мы согласны сами доводить их до группы, но чтобы был отдельный транспорт! Это будет большое облегчение. Однако не видим никакой инициативы от управления образования и заведующей садом. Мы будем рады даже старому ПАЗику. У нас есть родители, которые едут с двумя пересадками из новых микрорайонов с особенным ребёнком — это ужас: огромный стресс для ребёнка, выматывание родителей, неудобства для окружающих. Сейчас идёт тенденция на увеличение числа детей с расстройством аутистического спектра, но детский сад для таких детей всего один, и доставить туда ребёнка с аутизмом — огромный труд!», — говорит Жаннат Обашева.

Председатель городского маслихата Сембигали Закенов сообщил, что маслихат готов поддержать выделение средств или иной способ изыскания автобусов для развозки особенных детей. Для этого уполномоченный орган должен выйти с обоснованием и запросить выделение средств на транспорт.

Редакция ожидает комментарий от управления образования Мангистауской области.