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09.05.2025, 09:15

С Днем Великой Победы !

Новости Актау 0 783

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает  пресс-службы Акорды.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей.

Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Наши доблестные воины проявили исключительную отвагу и мужество, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Сотни тысяч из них погибли в жестоких сражениях. Ценою неимоверных усилий и тяжких лишений казахстанцы приближали Победу и в тылу. Дни и ночи они работали на полях, на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта.

Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов.

В Казахстане в честь юбилея Победы реализуется обширный план мероприятий. Принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Состоялся масштабный военный парад. Все это нужно, чтобы никогда не были забыты горькие уроки той страшной войны.

День Победы еще раз напоминает нам о том, как важно беречь мир, дружбу и спокойствие на нашей земле. Убежден, что эти незыблемые ценности всегда будут твердой основой благополучия нашего народа и поступательного прогресса Казахстана.

Желаю нашим дорогим ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и мирного неба! С Днем Великой Победы!

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