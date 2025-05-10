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10.05.2025, 14:21

В порту Актау проведут дноуглубительные работы

Новости Актау 0 1 297 Ольга Максимова

Дно планируют углубить на полтора-два метра, передает Lada.kz.

Порт Актау. Фото: Минтранспорта РК
Порт Актау. Фото: Минтранспорта РК

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, к работе привлекут специализированную дноуглубительную технику крупной европейской компании Jan de Nul. Дноуглубительные работы позволят создать условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей.

На сегодняшний день пропускная способность порта Актау составляет порядка 15 млн тонн груза, в том числе 140 тыс. ДФЭ.

В мае завершат мобилизацию специализированной техники, а сами работы по дноуглублению планируют закончить в четвертом квартале текущего года.

«Указанные работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов. Объем контейнерных перевозок по ТМТМ за первый квартал 2025 года увеличился в 3,5 раза и составил 25 тысяч ДФЭ (за аналогичный период 2024 года 7,2 тыс. ДФЭ)», - говорится в распространенном сообщении.

Для справки 

ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) - условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков или пропускной способности.  Эквивалентна двадцати футам или размерам контейнера ИСО длиной 20 футов (6,1 м). Так один стандартный 40-футовый контейнер серии ИСО равняется 2 ДФЭ.

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