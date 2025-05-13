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13.05.2025, 15:37

На улицах Актау высажено более 100 тысяч цветов: на очереди спуски к морю

Новости Актау 0 702 Ольга Максимова

Сотрудники компании «Green City Aktau» высадили петуньи в центральных частях 14, 9 и 11 микрорайонов, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Посадка цветов в Актау. Фото акимата
Посадка цветов в Актау. Фото акимата

Как рассказала руководитель отдела по озеленению ТОО «Green City Aktau» Акторе Жанаева, цветы будут продолжать расти до самой осени.

«В этом году город Актау стал культурной столицей тюркского мира. В связи с этим к нам приезжает множество гостей. Всего на улицах города высажено более 100 тысяч цветов. К посадке планируется еще 30 тысяч. В том числе, высажены цветы на одних из больших клумб в центре 14, 9 и 11 микрорайонов. Петуния — многолетний цветок, который будет радовать горожан до осени. Перед посадкой мы тщательно подготовили почву: разрыхлили её, добавили удобрения и выровняли поверхность. Ежедневно осуществляется уход за растениями, включая полив и прополку, чтобы предотвратить рост сорняков. Все эти мероприятия будут способствовать росту цветов», - рассказала Акторе Жанаева.

Нужно отметить, что жители Актау неоднократно обращали внимание властей на запущенный вид трех спусков к морю – в 7,5 и 4 микрорайонах. Как рассказал руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков, на спуске в 7 микрорайоне планируется посадить розы. Вопрос озеленения спуска от памятника Тарасу Шевченко решается, а у спуска в 5 микрорайоне у памятника Жайлау Мынбаева высажены петунии.

 

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