В Мангистау ожидаются пыльная буря, гроза и град

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют пыльную бурю, град и грозу завтра, 14 мая, в Мангистау, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Мангистауской области. 14 мая в регионе ожидаются крупный град, сильная гроза и плотный туман, а также угроза возникновения пыльных бурь.

«На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днём на западе и в центре области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-западный. Днём его скорость составит 15-20 метров в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днём ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в предупреждении.

По прогнозам синоптиков, днём 14 мая в Актау температура воздуха составит +19…+21 °C, ночью — +15…+17 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздуха.