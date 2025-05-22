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22.05.2025, 16:17

В автобусах Актау больше не будет кондукторов

Новости Актау 0 7 817 Ольга Максимова

Из автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта, исчезнут кондукторы. Таким образом, в автобусах внедрят систему SmartCity, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

Актау присоединится к городам, где плату за проезд будут вносить самостоятельно. Проверять добросовестность пассажиров будут контролеры в рандомном порядке.

Внедрение системы обслуживания пассажирского автотранспорта без кондукторов происходит в рамках перехода на электронную систему оплаты и диспетчеризации SmartCity, которая внедрена в 18 городах Казахстана. Внести плату за проезд, как раньше, можно будет с через QR-код, банковской картой или картой «Онай».

«Контролеры будут заходить в автобус и выборочно проверять наличие уведомления об оплате проезда. «Зайцев» будут передавать в руки полиции для составления административного протокола», - рассказал Дидар Аушатов, директор ТОО «КаспийАвтоПарк».

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автодорог, в Мангистауской области работают 16 перевозчиков, в том числе два – в Актау. Внедрять систему планируется постепенно, по мере желания перевозчиков. Пока речь идет только о городских маршрутах общественного транспорта, и точная дата перехода не объявлена. По предварительной информации, новая система заработает в июне. Сейчас перевозчики занимаются установкой и наладкой оборудования в автобусах.

Для справки

Статья 622 КоАП РК (Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом).

Уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечет штраф в размере 2 МРП (7864 тенге). 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Во первых кондуктора останутся за бортом да еще и безработные, во вторых водители не смогут себе в карман ложить чаевые. Не порядок. А потом напишут что средняя зарплата в Казахстане 500 тыс. тенге.
23.05.2025, 04:48
Базелик
Базелик
Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступают дорогу другим транспортным средствам, особенно пешеходам, или нарушают приоритет маршрутных транспортных средств, если не уверены, что им уступают дорогу. 3. Запрещенные маневры: водители совершают запрещенные маневры, такие как маневры из полосы в полосу.
22.05.2025, 12:46
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