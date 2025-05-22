В автобусах Актау больше не будет кондукторов

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Актау присоединится к городам, где плату за проезд будут вносить самостоятельно. Проверять добросовестность пассажиров будут контролеры в рандомном порядке.

Внедрение системы обслуживания пассажирского автотранспорта без кондукторов происходит в рамках перехода на электронную систему оплаты и диспетчеризации SmartCity, которая внедрена в 18 городах Казахстана. Внести плату за проезд, как раньше, можно будет с через QR-код, банковской картой или картой «Онай».

«Контролеры будут заходить в автобус и выборочно проверять наличие уведомления об оплате проезда. «Зайцев» будут передавать в руки полиции для составления административного протокола», - рассказал Дидар Аушатов, директор ТОО «КаспийАвтоПарк».

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автодорог, в Мангистауской области работают 16 перевозчиков, в том числе два – в Актау. Внедрять систему планируется постепенно, по мере желания перевозчиков. Пока речь идет только о городских маршрутах общественного транспорта, и точная дата перехода не объявлена. По предварительной информации, новая система заработает в июне. Сейчас перевозчики занимаются установкой и наладкой оборудования в автобусах.

Для справки

Статья 622 КоАП РК (Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом).

Уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечет штраф в размере 2 МРП (7864 тенге).