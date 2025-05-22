В Мангистау с начала года дороги проверили более сотни раз

В текущем году состояние автодорог Мангистауской области было проверено 105 раз, отобраны пробы, и более половины показали наличие нарушений, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного филиала Наццентра качества дорожных активов.

Строительство автодороги. Фото: НЦКДА

С января по апрель текущего года специалисты центра провели 105 проверок. Отобрано 245 проб дорожно-строительных материалов, которые используются при строительстве автодорог, и проведен лабораторный анализ их состава.

«Из 245 проб 164 отобрали с участков дорог местного значения, остальные - республиканского значения, пролегающих по нашей области. 58 образцов не соответствовали нормативным требованиям. В частности, коэффициент плотности кернов, отобранных из грунтового слоя и асфальтобетонного покрытия, не соответствовал установленным требованиям. В настоящее время устранены недостатки на 4 образцах, взятых на республиканских дорогах. Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, выявлено 33 дефекта, допущенных подрядными организациями при строительстве автодорог, из них 7 устранены», - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного филиала РГП «НЦКДА» МТ РК.

По данным Мангистауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» при Министерстве транспорта РК, в настоящее время на 34 дорожно-строительных объектах региона ведутся ремонтные работы.

Общая протяженность автомобильных дорог в Мангистауской области составляет 6099 километров, в том числе 1013 километров - республиканского значения. Протяженность дорог областного значения составляет 1029 километров, районного значения - 1020 километров. Общая протяженность улиц в населенных пунктах - 3036 километров, из них 344 километра - городские дороги, остальные - сельские.