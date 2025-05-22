«Часто жалуются на мошенников» – прокурор о проблемах мангистаусцев

Заместитель прокурора Мангистауской области Жандарбек Спан принял 12 граждан, которые пришли с различными требованиями.

«В частности, поднимают вопросы мошенничества, судебных решений и несогласия с решениями уголовных дел. Один из актуальных вопросов жителей касается непосредственно преступлений, связанных с мошенничеством. Выслушаны обращения жителей, проводится разъяснительная работа в юридическом плане», - рассказал Жандарбек Спан.