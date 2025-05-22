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22.05.2025, 17:26

«Часто жалуются на мошенников» – прокурор о проблемах мангистаусцев

Новости Актау 0 1 492 Ольга Максимова

Заместитель прокурора Мангистауской области Жандарбек Спан после приема граждан рассказал, что мошенничество остается одной из самых актуальных проблем граждан, передает Lada.kz со ссылкой на ЦОК.

Иллюстративное фото из открытых источников
Иллюстративное фото из открытых источников

Заместитель прокурора Мангистауской области Жандарбек Спан принял 12 граждан, которые пришли с различными требованиями.

«В частности, поднимают вопросы мошенничества, судебных решений и несогласия с решениями уголовных дел. Один из актуальных вопросов жителей касается непосредственно преступлений, связанных с мошенничеством. Выслушаны обращения жителей, проводится разъяснительная работа в юридическом плане», - рассказал Жандарбек Спан.

Напомним, ранее ГКП «АУЭС» предупредало жителей Актау о мошенниках.  

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