Оцепление и проверка: как будут бороться с нарушителями порядка в Актау

С наступлением лета сотрудники прокуратуры и полиции усиливают рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений. Сотрудники правопорядка будут проверять у граждан документы, передает Lada.kz .

Прокурор. Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщили в прокуратуре Актау, прокуроры и полицейские будут выбирать микрорайон, оцеплять его и проводить массовую проверку перемещения граждан, их документов и автотранспорта.

«Это делается для предотвращения драк, нарушения тишины в ночное время, распития спиртных напитков на улице и других противозаконных инцидентов. С вводом такой практики количество звонков в полицию с жалобами на мелкие правонарушения снизилось», - рассказали в прокуратуре Актау.

К нарушителям будут приняты соответствующие меры в рамках закона. Как отметили в прокуратуре, наиболее проблемными считаются 16, 7, 19, 32, 32а, 27, 28 микрорайоны. Именно там часто происходят драки и прочие нарушения общественного порядка.