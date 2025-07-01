Мангистауские ушуисты отправились на подготовку к соревнованиям в Китай

Сборные команды Казахстана по ушу саньда и ушу таолу прибыли в Китай на учебно-тренировочные сборы в знаменитую своими достижениями школу боевых искусств Shandong Province - «Heze Chaozhou Whusu School», передает Lada.kz .

Фото спортсменов

В составе национальной команды честь представлять страну выпала и спортсменам из Мангистауской области, сообщает тренерский состав. Это воспитанники Школы боевых искусств «Sanda Fighters» под руководством старшего тренера Мангистауской области по ушу саньда Артёма Аванесяна и воспитанники Школы боевых искусств Синь-Хо-Мэнь под руководством старшего тренера по ушу таолу Алексея Бабенко.

Участников сборной ждет месяц интенсивной подготовки и отработка мастерства под руководством ведущих наставников. Эти сборы станут важным этапом подготовки к Чемпионату Азии, где казахстанская команда намерена выступить достойно и защитить честь флага Казахстана.