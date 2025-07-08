Большой айтыс: поэтический баттл лучших команд страны пройдет в Актау

Республиканский командный айтыс состоится в Актау 10 июля. На мероприятие приглашают всех желающих, сообщает Lada.kz .

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В управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области сообщили, что республиканский командный айтыс под названием «Маңғыстау – түркі мәдениетінің төрі» пройдет с участием сборной команды Казахстана, команда «Мангистау», а также представителей Карагандинской и Туркестанской областей.

В творческом поединке выступят известные поэты и артисты страны, среди них: Бекарыс Шойбеков, Дидар Ками, Жансая Мусина, Бейбит Байжигит. Также зрителей порадуют своими выступлениями жыршы и термеши Ерболат Шалдыбеков, Акылбек Утешов, Оспан Кулсымак, а также певцы и кюйши Нурым Асканов и Жанибек Жамиев.

Мероприятие состоится 10 июля в 10:00 часов в Доме дружбы, расположенном в 34 микрорайоне.

Вход свободный.