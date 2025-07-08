Неизвестного зверька обнаружили во дворе жительницы Мунайлинского района

Факт появления необычного животного зафиксировали в Мунайлы. В этот раз очевидцы уверены, что зверек - домашний, передает Lada.kz .

Чудный зверь. Фото fund.chance.aktau

Объявление о находке опубликовали в Instagram-аккаунте общественного фонда «Шанс».

Как рассказала жительница Мунайлинского района, 7 июля дети обнаружили в котельной дома, расположенного в районе автодрома, необычного зверька. По внешнему виду он очень похож на представителя куньих - перевязку, занесенного в Красную книгу. Ранее его заметили в селе Бейнеу.

Так как зверек появился в густонаселенном районе, было высказано предположение, что животное – это все-таки домашний хорек (фретка), который сбежал от хозяев.

Как бы то ни было, к вечеру животное сбежало и его местоположение неизвестно, поэтому шанс доподлинно установить, что это за зверь, упущен.