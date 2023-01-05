Второй из богатейших людей мира планирует вложиться в Мангистау

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Международная компания одного из самых богатых людей в мире планирует инвестировать в казахстанский порт.
Как LS сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Adani Group заинтересована в строительстве многофункционального терминала «Саржа» в порту Курык. Для этого с казахстанской компанией «Семург Инвест» был подписан меморандум о сотрудничестве в развитии зернового и универсального терминалов.
Помимо этого, по информации министерства энергетики, с Adani Group рассматривается возможность совместной реализации проекта по строительству газохимического комплекса в Атырауской области. А точнее, планируется завод по переработке этана с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью. Стоимость пока рассчитывается.
Владелец Adani Group – Гаутам Адани, индийский миллиардер, занявший в сентябре 2022 года согласно версии Bloomberg второе место в списке богатейших людей мира с состоянием 128 миллиардов долларов США.
Михаил Одинцов
Как LS сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Adani Group заинтересована в строительстве многофункционального терминала «Саржа» в порту Курык. Для этого с казахстанской компанией «Семург Инвест» был подписан меморандум о сотрудничестве в развитии зернового и универсального терминалов.
Помимо этого, по информации министерства энергетики, с Adani Group рассматривается возможность совместной реализации проекта по строительству газохимического комплекса в Атырауской области. А точнее, планируется завод по переработке этана с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью. Стоимость пока рассчитывается.
Владелец Adani Group – Гаутам Адани, индийский миллиардер, занявший в сентябре 2022 года согласно версии Bloomberg второе место в списке богатейших людей мира с состоянием 128 миллиардов долларов США.
Михаил Одинцов