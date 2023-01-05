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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 5542

Второй из богатейших людей мира планирует вложиться в Мангистау

Компания Гаутамы Адани, второго в списке богатейших людей мира, планирует построить многофункциональный терминал «Саржа» в порту Курык. Об этом изданию LS сообщили в ответе на запрос в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Иллюстративное фото из открытых источников
Международная компания одного из самых богатых людей в мире планирует инвестировать в казахстанский порт.

Как LS сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Adani Group заинтересована в строительстве многофункционального терминала «Саржа» в порту Курык. Для этого с казахстанской компанией «Семург Инвест» был подписан меморандум о сотрудничестве в развитии зернового и универсального терминалов.

Помимо этого, по информации министерства энергетики, с Adani Group рассматривается возможность совместной реализации проекта по строительству газохимического комплекса в Атырауской области. А точнее, планируется завод по переработке этана с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью. Стоимость пока рассчитывается.

Владелец Adani Group – Гаутам Адани, индийский миллиардер, занявший в сентябре 2022 года согласно версии Bloomberg второе место в списке богатейших людей мира с состоянием 128 миллиардов долларов США.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:57
Международная компания одного из самых богатых людей в мире планирует инвестировать в казахстанский порт.

ВСЁ!, купили или ВСЁ!, продали...My Webpage...
Цитата: Orion
Тогда экс 01 на каком месте, с нашими миллиардами.

А!, он открыл у них другое...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • NASA
  • ak12
  • Жанар
  • alixah
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:41
128 миллиардов долларов США.

Тогда экс 01 на каком месте, с нашими миллиардами.
 
 

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