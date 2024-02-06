Буксир «Иргиз» из Мангистау передан в аренду на три года иностранной компании

В порту Абу-Даби 23 января в рамках трехлетнего контракта на аренду казахстанских буксиров между «Казмортрансфлот» и OFCO Offshore International был подписан акт приема-передачи третьего буксира «Иргиз» в бербоут-чартер сроком на 3 года.



Передача буксира в аренду позволяет национальной судоходной компании «Казмортрансфлот» выйти на рынок морских сервисных услуг Персидского залива, повысить доходность и получить новый опыт в мировой морской отрасли.



Ранее буксиры «Талас» и «Эмба» с казахстанскими экипажами совершили 52-дневный переход из Каспийского моря через водные пути России, турецкие проливы, Суэцкий канал и Аденский залив, преодолев более 5 тыс. морских миль, и начали эксплуатацию в Персидском заливе.