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ЛАДА.kz » Бизнес

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

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Буксир «Иргиз» из Мангистау передан в аренду на три года иностранной компании

Подписан акт приема-передачи в бербоут-чартер буксира «Иргиз», сообщает на официальной страницы в Instagram компания «Казмортрансфлот».

фото из соц сетей
В порту Абу-Даби 23 января в рамках трехлетнего контракта на аренду казахстанских буксиров между «Казмортрансфлот» и OFCO Offshore International был подписан акт приема-передачи третьего буксира «Иргиз» в бербоут-чартер сроком на 3 года.

Передача буксира в аренду позволяет национальной судоходной компании «Казмортрансфлот» выйти на рынок морских сервисных услуг Персидского залива, повысить доходность и получить новый опыт в мировой морской отрасли.

Ранее буксиры «Талас» и «Эмба» с казахстанскими экипажами совершили 52-дневный переход из Каспийского моря через водные пути России, турецкие проливы, Суэцкий канал и Аденский залив, преодолев более 5 тыс. морских миль, и начали эксплуатацию в Персидском заливе.



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