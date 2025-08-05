Утверждён Комплексный план по развитию туристской зоны «Мангистау» на 2025-2029 годы

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Урочище Кызылкуп (Тирамису). Фото: advantour.com

Предусматривается развитие инфраструктуры, логистики, цифровизации, обеспечение безопасности, подготовка кадров, продвижение инвестиционных проектов и другие. За период реализации Плана предполагается организация свыше ста мероприятий.

В регионе выделено 12 перспективных туристических объектов, и одним из ключевых является туристская зона Кендерли. Для реализации ее потенциала будут решаться инфраструктурные вопросы, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов, в селе Кендерли построят аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и эко-активистов.

В Актау планируется строительство морского вокзала и стадиона международного класса.

«Комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристкой зоны. Импульс для дальнейшего роста получит малый и средний бизнес, для субъектов которого Планом предусмотрен запуск программы льготного кредитования в сфере туризма по линии АО СПК «Каспий»», - сообщает Правительство РК.

Власти ожидают, что к завершению Плана в 2029 году число внутренних туристов возрастет с 430 до 520 тысяч человек, въездных туристов - с 89 до 143 тысяч человек. Численность населения, занятого в сфере туризма, вырастет с 1,7 до 2,7 тысяч человек, объем частных инвестиций увеличится до 198,9 млрд тенге, а доля туризма в экономике региона - с 2,2% до 3,6%.