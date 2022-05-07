Работы по откачке воды проходят в Актау

Фото предоставили в городском акимате
Названы места, где откачка воды проходит в первую очередь.
Это:
- возле областного акимата в 14 микрорайоне;
- около жилого комплекса «Инара» в 16 микрорайоне;
- в районе торгового дома «Олжа» в 30 микрорайоне;
- стадион «Жас Канат» в 12 микрорайоне;
- Желтый рынок;
- у торгово-развлекательного центра «Актау» в 16 микрорайоне;
- возле торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне;
- у дома №12 в 8 микрорайоне;
- у дома №39 в 4 микрорайоне;
- около стадиона «Каспий» в 1 микрорайоне;
- у торгово-развлекательного центра «Аккала Молл» в 29А микрорайоне;
- у здания ДГД между 31 и 32 микрорайонами;
- между 30 микрорайоном и жилым комплексом «Акмаржан»;
- амфитеатр в 15 микрорайоне.
В работах задействовано 70 рабочих, восемь мотопомп, одна автомашина бойлер, три автомобиля «ГАЗель» и один трактор.
От ДЧС региона работают 20 сотрудников, пять единиц пожарной техники, пять мотопомп и от ГКП «КЖСА» одна автомашина бойлер.
Это:
- возле областного акимата в 14 микрорайоне;
- около жилого комплекса «Инара» в 16 микрорайоне;
- в районе торгового дома «Олжа» в 30 микрорайоне;
- стадион «Жас Канат» в 12 микрорайоне;
- Желтый рынок;
- у торгово-развлекательного центра «Актау» в 16 микрорайоне;
- возле торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне;
- у дома №12 в 8 микрорайоне;
- у дома №39 в 4 микрорайоне;
- около стадиона «Каспий» в 1 микрорайоне;
- у торгово-развлекательного центра «Аккала Молл» в 29А микрорайоне;
- у здания ДГД между 31 и 32 микрорайонами;
- между 30 микрорайоном и жилым комплексом «Акмаржан»;
- амфитеатр в 15 микрорайоне.
В работах задействовано 70 рабочих, восемь мотопомп, одна автомашина бойлер, три автомобиля «ГАЗель» и один трактор.
От ДЧС региона работают 20 сотрудников, пять единиц пожарной техники, пять мотопомп и от ГКП «КЖСА» одна автомашина бойлер.
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