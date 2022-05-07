Работы по откачке воды проходят в Актау

Названы места, где откачка воды проходит в первую очередь.Это:- возле областного акимата в 14 микрорайоне;- около жилого комплекса «Инара» в 16 микрорайоне;- в районе торгового дома «Олжа» в 30 микрорайоне;- стадион «Жас Канат» в 12 микрорайоне;- Желтый рынок;- у торгово-развлекательного центра «Актау» в 16 микрорайоне;- возле торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне;- у дома №12 в 8 микрорайоне;- у дома №39 в 4 микрорайоне;- около стадиона «Каспий» в 1 микрорайоне;- у торгово-развлекательного центра «Аккала Молл» в 29А микрорайоне;- у здания ДГД между 31 и 32 микрорайонами;- между 30 микрорайоном и жилым комплексом «Акмаржан»;- амфитеатр в 15 микрорайоне.В работах задействовано 70 рабочих, восемь мотопомп, одна автомашина бойлер, три автомобиля «ГАЗель» и один трактор.От ДЧС региона работают 20 сотрудников, пять единиц пожарной техники, пять мотопомп и от ГКП «КЖСА» одна автомашина бойлер.