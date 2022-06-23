В 17 микрорайоне Актау вырытый котлован залило фекалиями

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По словам жителя 17 микрорайона между 43 и 44 домами вырыт котлован. В него из канализационной трубы вылились нечистоты.



- Несколько недель уже такая ситуация. Обращалась в Telegram-канал акима города два дня назад, сказали, что отправят людей, но никто не приезжал. Может, обратившись к журналистам, вопрос решат. Дышать ведь нечем, - рассказал житель Актау.



В «Каспий Жылу Су Арнасы» заявили, что место аварии – это частная территория. Поэтому аварию должен устранить застройщик.