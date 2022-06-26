Пять лет не могут решить проблему с водой в пригороде Актау

- До конца года продолжатся работы по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч кубометров до 40 тысяч кубометров. К летнему сезону этого года будет введена водная станция на 5000 кубометров воды, - заверили в пресс-службе аппарата акима сельского округа Атамекен Мунайлинского района.

По словам жителей жилого массива «Шагала» в селе Атамекен, на встрече с чиновниками вопрос с питьевой водой чиновники не могут решить уже на протяжении пяти лет.Как сообщили в местной администрации, с опреснительного завода «Каспий» в сельский округ Атамекен подаётся 2300-2400 кубометров воды в сутки. Этот объём недостаточен для ежедневного водоснабжения сельского округа. С увеличением потребления воды в летний период в жилой массив «Шагала» она подаётся согласно графику еженедельно по субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00. Однако в некоторые дома питьевая вода вообще не поступает из-за того, что некоторые жители используют насосы. К таким лицам совместно с участковыми инспекторами полиции будут приняты соответствующие меры.В некоторых домах, где питьевая вода не поступает по трубопроводу, им привозят её по талонам на специальных водовозах. Стоимость талона 4,2 кубометра - 2200 тенге.