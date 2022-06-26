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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 1122

Пять лет не могут решить проблему с водой в пригороде Актау

Подаваемого объёма воды не хватает для населения, заявили в пресс-службе аппарата акима сельского округа Атамекен Мунайлинского района.

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По словам жителей жилого массива «Шагала» в селе Атамекен, на встрече с чиновниками вопрос с питьевой водой чиновники не могут решить уже на протяжении пяти лет.

Как сообщили в местной администрации, с опреснительного завода «Каспий» в сельский округ Атамекен подаётся 2300-2400 кубометров воды в сутки. Этот объём недостаточен для ежедневного водоснабжения сельского округа. С увеличением потребления воды в летний период в жилой массив «Шагала» она подаётся согласно графику еженедельно по субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00. Однако в некоторые дома питьевая вода вообще не поступает из-за того, что некоторые жители используют насосы. К таким лицам совместно с участковыми инспекторами полиции будут приняты соответствующие меры.

Пять лет не могут решить проблему с водой в пригороде Актау


В некоторых домах, где питьевая вода не поступает по трубопроводу, им привозят её по талонам на специальных водовозах. Стоимость талона 4,2 кубометра - 2200 тенге.

- До конца года продолжатся работы по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч кубометров до 40 тысяч кубометров. К летнему сезону этого года будет введена водная станция на 5000 кубометров воды, - заверили в пресс-службе аппарата акима сельского округа Атамекен Мунайлинского района.


Пять лет не могут решить проблему с водой в пригороде Актау



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:17
По словам жителей жилого массива «Шагала» в селе Атамекен, на встрече с чиновниками вопрос с питьевой водой чиновники не могут решить уже на протяжении пяти лет.
Чиновники не решают проблемы с водой по городу, а за городом тем более...

Все мы ходим под богом.
 
 

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