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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:04

Просмотров: 1659

Акимат о ситуации с вывозом мусора в Актау: Будет утвержден новый тариф

В Актауском городском акимате ситуацию с приостановкой вывоза мусора связывают с отменой тарифа на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Кадр с видеоролика
В акимате разъяснили, что по городу Актау отменен тариф на вывоз ТБО от населения. По этой причине у компании, которая занимается вывозом мусора, возникли проблемы по оплате захоронения твердых бытовых отходов от населения.

- В настоящее время отделом жилищно-коммунального хозяйства Актау ведутся работы для утверждения нового тарифа на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердых бытовых отходов. После получения соответствующего заключения от Министерства юстиции Республики Казахстан решение будет направлено на сессию маслихата для утверждения. На сегодняшний день достигнуто соглашение между полигоном и компанией по вывозу мусора для сбора денежных средств на захоронение по старому тарифу, - рассказал заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.

Ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что заезд на территорию полигона для мусоровозов по необоснованным причинам без уведомления закрыли.



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Комментарии ( 6 )

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Pluto (Посетители) Вчера, 23:26
Теперь осталось увеличить выплаты населению кому зарплату кому пенсию.
 
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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Вчера, 19:45
Цитата: Aleksa-N

Сейчас еще НПЗ остановили, будет повод поднять тариф на топливо.

В последнее время в Казахстане почему то, происходит диверсионная политика?!, во всех отраслях...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
  • almaty2018
 babushka (Посетители) Вчера, 19:27
Монополисты шантажисты
 
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  • Жанар
 Diana9999 (Посетители) Вчера, 19:19
как это так? И че мы теперь среди мусорок жить будем?
 
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  • ak12
 Aleksa-N (Посетители) Вчера, 18:17
Да понятно было для чего делался весь ажиотаж.

Сейчас еще НПЗ остановили, будет повод поднять тариф на топливо.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Aleksa-N
  • babushka
  • almaty2018
 KNOC (Посетители) Вчера, 18:14
Ясно же было, что специально это делается. Чтобы тариф поднять
 
 

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