Акимат о ситуации с вывозом мусора в Актау: Будет утвержден новый тариф

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В акимате разъяснили, что по городу Актау отменен тариф на вывоз ТБО от населения. По этой причине у компании, которая занимается вывозом мусора, возникли проблемы по оплате захоронения твердых бытовых отходов от населения.
- В настоящее время отделом жилищно-коммунального хозяйства Актау ведутся работы для утверждения нового тарифа на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердых бытовых отходов. После получения соответствующего заключения от Министерства юстиции Республики Казахстан решение будет направлено на сессию маслихата для утверждения. На сегодняшний день достигнуто соглашение между полигоном и компанией по вывозу мусора для сбора денежных средств на захоронение по старому тарифу, - рассказал заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.
Ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что заезд на территорию полигона для мусоровозов по необоснованным причинам без уведомления закрыли.
- В настоящее время отделом жилищно-коммунального хозяйства Актау ведутся работы для утверждения нового тарифа на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердых бытовых отходов. После получения соответствующего заключения от Министерства юстиции Республики Казахстан решение будет направлено на сессию маслихата для утверждения. На сегодняшний день достигнуто соглашение между полигоном и компанией по вывозу мусора для сбора денежных средств на захоронение по старому тарифу, - рассказал заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.
Ранее в ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что заезд на территорию полигона для мусоровозов по необоснованным причинам без уведомления закрыли.