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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:45

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Четверо суток без электричества: в акимате отреагировали на жалобу жителей Актау

С жалобой обратились жители жилого комплекса «Шанырак» в 32В микрорайоне.

Фото жителей ЖК «Шанырак»
По словам жителей домов №10, 11, 12 и 13, четверо суток в их квартирах не было электричества.

Жители обращались в «АУЭС», где, по их словам, отказались предоставить помощь. В КСК, как заявляют жители, не поднимали трубку. Люди также пытались дозвониться застройщику. В Telegram-чате акимата им тоже никто не ответил

- Это просто невозможно, да тем более в такую жару. Обычным людям трудно переносить такое повышение температуры, а есть также и пожилые люди - сердечники, которым ещё хуже, - говорит жительница ЖК «Шанырак» Жанар.


Сегодня, 31 июля, жители начали писать в социальных сетях, после чего эту проблему взял на контроль городской акимат.

Чиновники сообщили, что лабораторная бригада определило место повреждения кабеля. Специалисты застройщика и его подрядчики устранили повреждения высоковольтного кабеля. Далее велись работы по монтажу соединительной муфты на месте повреждения. Проблема полностью устранена и напряжение подано.

Четверо суток без электричества: в акимате отреагировали на жалобу жителей Актау



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