Четверо суток без электричества: в акимате отреагировали на жалобу жителей Актау

- Это просто невозможно, да тем более в такую жару. Обычным людям трудно переносить такое повышение температуры, а есть также и пожилые люди - сердечники, которым ещё хуже, - говорит жительница ЖК «Шанырак» Жанар.

По словам жителей домов №10, 11, 12 и 13, четверо суток в их квартирах не было электричества.Жители обращались в «АУЭС», где, по их словам, отказались предоставить помощь. В КСК, как заявляют жители, не поднимали трубку. Люди также пытались дозвониться застройщику. В Telegram-чате акимата им тоже никто не ответилСегодня, 31 июля, жители начали писать в социальных сетях, после чего эту проблему взял на контроль городской акимат.Чиновники сообщили, что лабораторная бригада определило место повреждения кабеля. Специалисты застройщика и его подрядчики устранили повреждения высоковольтного кабеля. Далее велись работы по монтажу соединительной муфты на месте повреждения. Проблема полностью устранена и напряжение подано.