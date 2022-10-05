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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:35

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В Актау асфальтируют 7400 квадратных метров центральной дороги

В Актау подходят к завершению работы по ремонту автомобильной дороги от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото Lada.kz
Центральную дорогу в Актау асфальтируют, сообщили в городской администрации. Работы по ремонту автомобильной дороги ведутся от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.

В Актау асфальтируют 7400 квадратных метров центральной дороги


В Актау асфальтируют 7400 квадратных метров центральной дороги


- Сейчас начаты работы по укладке асфальта на автомобильной дороге. На сегодняшний день плановая работа выполнена на 40 процентов, - сообщил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.

В акимате отметили, что общий объем выполняемых работ составляет 7400 квадратных метров.



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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:13
На сегодняшний день плановая работа выполнена на 40 процентов, - сообщил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.

А этот главный специалист не желает вылезти с кресла и проверить качество выполненных работ? Переход от старого асфальта к новому явно ощутима! Чувствуется волна. Особенно напротив 11-23. И ещё: почему не сделали кармашек для автобусов на остановке 11-28 ? Ведь были уже жалобы и просьбы!
 
 

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