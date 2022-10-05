В Актау асфальтируют 7400 квадратных метров центральной дороги

Центральную дорогу в Актау асфальтируют, сообщили в городской администрации. Работы по ремонту автомобильной дороги ведутся от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.- Сейчас начаты работы по укладке асфальта на автомобильной дороге. На сегодняшний день плановая работа выполнена на 40 процентов, - сообщил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.В акимате отметили, что общий объем выполняемых работ составляет 7400 квадратных метров.