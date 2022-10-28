Жители Актау продолжают жаловаться на отсутствие отопления в квартирах

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Жительница 15 микрорайона 53 дома пожаловалась на отсутствие отопления и горячей воды в квартире.



- Из горячего крана течёт ледяная вода. В ванной батарея комнатной температуры. С 18 числа так и не может до сих пор никто ничего сделать...., - рассказала жительница Актау.



Сообщения об отсутствии отопления поступают также от жителей 21 дома в 29 микрорайоне, а также 6 дома в 32В микрорайоне.



- Сантехника у нас нет. Все говорят, что вопрос под контролем, но сначала нам говорили, не волнуйтесь, не замёрзнете, потом, когда стало холодно, сказали, что праздники, все отдыхают. Сколько уже можно?! Отопительный сезон начался 15 октября, наши дети уже болеют, - рассказала жительница 32В микрорайона.



Жительница 29 дома 8 микрорайона пожаловалась на работу обслуживающей организации.



- Сначала в квартире ни в одной комнате не было отопления. Позавчера дали на кухне и в ванной. В комнатах батареи были холодные. В КСК сказали, что где-то порыв, потом сказали, что якобы у соседей были перекрыты вентили. Ссылались на то, что жильцов не было дома. Почему КСК не проводило всё это время общедомовой обход? Мне приходилось каждый день звонить в КСК, иначе бы я просто не добилась подачи тепла, - рассказала жительница 8 микрорайона.



Ислям Усенов, заместитель руководителя ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщил, что аварийные отключения горячей воды наблюдаются в 11 микрорайоне, 38 и 39 домах, а также в 4 микрорайоне, 55 доме.



- Работы на этих участках должны завершиться сегодня до вечера, - сообщил Усенов.



Ранее сообщалось, что одной из причин отсутствия отопления в квартирах могут стать перекрытые радиаторы у соседей. Это, в свою очередь, мешает подаче тепла.



- В ходе объезда мы видим случаи, когда, например, у одного жильца перекрыты вентили, из-за этого тепла нет по всему стояку. Если жильцы квартир будут взаимодействовать друг с другом и обслуживающей организацией – будь это ОСИ или КСК – вопрос с теплоснабжением будет решён оперативнее, - комментировал ранее руководитель жилищной инспекции Актауского городского акимата Нурадин Кучербаев.