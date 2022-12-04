Давление питьевой воды снизили в Актау

- В связи с увеличением расхода горячей воды на город и понижением уровня в дистиллятосодержащих резервуарах предприятие вынуждено снизить давление питьевой воды на нижнюю и верхнюю зоны города, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

От местных жителей периодически поступают жалобы на отключение питьевой воды. К примеру, вчера в 11 микрорайоне временно приостановили подачу питьевой воды. По словам жителей 5 микрорайона, на данный момент воду отключили у них.В ТОО «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали ситуацию.