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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 3323

Все чудесатее и чудесатее! Жители Актау сообщают об отключении отопления в квартирах

В социальных сетях появились жалобы горожан об отключении отопления. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с порывом на теплосети, отопление отключили только в нескольких домах 7 микрорайона.

Кадр видео
В социальной сети жители Актау сообщают, что детские сады, школы, магазины и жилые дома в 7, 7А, 9, 14 и 15 микрорайонах остались без отопления.

- В связи с порывом на теплосети по адресу 7-21 отключается теплосеть, под ограничением: 7 микрорайон полностью; 7А микрорайон ЖК «Три короны»; 9 микрорайон: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 22, 25, 28, 29, 30 дома, ДК 29, СШ №11, ТЦ «Ардагер», музей, здание «Народный банк», «Хозблок»; 9А микрорайон PR; 14 микрорайон: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 33А,34, 34А, 39, 40, 41 дома, ДК 43, СШ №1, «Хозбок»; 15 микрорайон: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13, 13Б, 18, 18А, 19, 21, 26, 26, 27, 28, 64, 64А, 66, 66А дома, СШ № 24, ДК 58, КНС 10, магазин «Нұр», - говорится в сообщении горожан.

Все чудесатее и чудесатее! Жители Актау сообщают об отключении отопления в квартирах


В сети опубликовали видеозаписи с места прорыва теплотрассы в 7 микрорайоне.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что произошел порыв на теплотрассе возле дома №21 в 7 микрорайоне.

- Отопление временно отключили только в 21,22,23,24,1,2,17 домах и в Кукольном театре в 7 микрорайоне. Бригада уже работает на месте, устраняют порыв. До вечера отопление будет восстановлено в квартирах горожан, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:36
Всех причастных разогнать
Каспий жылы су арнасы
ЛИКВИДИРОВАТЬ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • kot_85
 None None (Посетители) Сегодня, 16:10
Подтверждаю. В 15 мкр нету отопления

Пусть тогда за электроэнергию не начисляют, хоть обогревателями греться
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 15:55
Ну сообщение горожан наиболее правдивое чем официальное. В 14й мкр также отрубили отопление

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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cnnc (Посетители) Сегодня, 15:19
"Отопление временно отключили только в 21,22,23,24,1,2,17 домах и в Кукольном театре в 7 микрорайоне"- не соответсвует действительности.....14,15 и 16 дома тоже без отопления!
 
 

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