Все чудесатее и чудесатее! Жители Актау сообщают об отключении отопления в квартирах

В социальной сети жители Актау сообщают, что детские сады, школы, магазины и жилые дома в 7, 7А, 9, 14 и 15 микрорайонах остались без отопления.- В связи с порывом на теплосети по адресу 7-21 отключается теплосеть, под ограничением: 7 микрорайон полностью; 7А микрорайон ЖК «Три короны»; 9 микрорайон: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 22, 25, 28, 29, 30 дома, ДК 29, СШ №11, ТЦ «Ардагер», музей, здание «Народный банк», «Хозблок»; 9А микрорайон PR; 14 микрорайон: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 33А,34, 34А, 39, 40, 41 дома, ДК 43, СШ №1, «Хозбок»; 15 микрорайон: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13, 13Б, 18, 18А, 19, 21, 26, 26, 27, 28, 64, 64А, 66, 66А дома, СШ № 24, ДК 58, КНС 10, магазин «Нұр», - говорится в сообщении горожан.В сети опубликовали видеозаписи с места прорыва теплотрассы в 7 микрорайоне.В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что произошел порыв на теплотрассе возле дома №21 в 7 микрорайоне.- Отопление временно отключили только в 21,22,23,24,1,2,17 домах и в Кукольном театре в 7 микрорайоне. Бригада уже работает на месте, устраняют порыв. До вечера отопление будет восстановлено в квартирах горожан, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.