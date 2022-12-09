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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 21:38

Просмотров: 158

Обещанную питьевую воду дали не всем жителям Актау

Жители Актау сообщают, что питьевую воду, которую обещали дать в 19:00, дали не во все дома. А те, у кого питьевая вода появилась, рассказали, что напор воды был слабый.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау, проживающие по адресам 12-61, 29-21, 5-11, 7-6, 31Б-18, 14-47, 11-25 сообщают, что им так и не дали питьевую воду.

- У нас уже несколько суток нет ни питьевой, ни горячей воды. В квартире грудной ребёнок, вещи постирать невозможно. Когда этот беспорядок закончится?! Я ждала 19:00, но воды как не было, так и нет, - рассказывает одна из жительниц города.

Некоторые горожане сообщили, что воду дали с опозданием, напор воды очень слабый.

- Пытались постирать и включить посудомоечную машину, но безуспешно, техника выдает ошибку из-за слабого напора воды. Пришлось после работы бегом набирать воду, чтобы хоть как-то запастись на следующий день, - рассказывают жители, проживающие по адресам 14-43 и 26-22.

Также горожане сообщают о слабом отоплении.

- Отопление плохо работает, батареи не такие горячие, как раньше, - сообщили жители 29 дома 8 микрорайона.

О такой же проблеме рассказали жители других микрорайонов.

Ранее власти города и руководство актауского энергокомбината «МАЭК» сообщали, что питьевую воду будут подавать согласно графику, то есть ежедневно с 7 до 9:00 утра, а также вечером с 19:00 до 21:00. Решение по горячей воде до сих пор не принято, так как резервуары все еще не заполнены.



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