ТОО «Маңғыстау Жарық»: Вынуждены прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности

По словам директора компании, в последнее время не все потребители добросовестно производят оплату своевременно.- Хочу поблагодарить тех потребителей, которые оплачивают по выставленным счетам вовремя и в полном объеме. К сожалению, не все потребители относятся добросовестно к оплате предоставленной им услуги. Поэтому хочу обратить внимание недобросовестных потребителей на возможные негативные последствия. ТОО «Маңғыстау Жарық» вынуждено прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан, - сказал Ермек Давлетпаков.В энергосбытовой компании отметили, что к процедуре принудительного взыскания привлекаются нотариусы и судебные исполнители (государственные и частные), соответственно сумма к оплате у потребителя-должника увеличивается на стоимость услуг по взысканию долга.Данная таблица наглядно показывает, что при сумме долга 10 000 тенге должник вынужден будет дополнительно потратить еще 7 210 тенге, что составляет порядка 72% от суммы основного долга. Каждая семья могла бы потратить данную сумму переплаты (7 210 тенге) для приобретения чего-либо полезного и необходимого.- Учитывая сложную экономическую ситуацию по всей стране, постоянный рост цен и тарифов на коммунальные услуги, призываем всех наших потребителей производить оплату своевременно и избегать ненужных расходов (переплат). В случаях каких-либо финансовых затруднений незамедлительно обращаться в наши офис-участки по всей области. Все ваши обращения будут рассмотрены и не останутся без внимания. Мы с вами обязательно найдем какой-нибудь компромиссный вариант решения затруднительного положения по своевременности оплаты. Мы ценим вклад каждого нашего потребителя в светлую и теплую атмосферу в наших с вами домах!, сказал Ермек Давлетпаков.ТОО «Маңғыстау Жарық» занимается электроснабжением потребителей всего Мангистауского региона, в том числе населения, юридических лиц и бюджетных организаций. На сегодняшний день потребителями услуг ТОО «Маңғыстау Жарық» являются порядка 200 тысяч потребителей по всей области.А также ТОО «Маңғыстау Жарық» имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории всей Мангистауской области.Основной задачей ТОО «Маңғыстау Жарық» является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию для дальнейшего расчета с ТОО «МАЭК» за производство электроэнергии и за передачу электроэнергии по сетям различных организации (АО «МРЭК», ГКП «АУЭС», ГКП «МангистауЭнерго», ГКП «ОзенЭнергоСервис» и т.д.).