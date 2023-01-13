ТОО «Маңғыстау Жарық»: Вынуждены прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности

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По словам директора компании, в последнее время не все потребители добросовестно производят оплату своевременно.
- Хочу поблагодарить тех потребителей, которые оплачивают по выставленным счетам вовремя и в полном объеме. К сожалению, не все потребители относятся добросовестно к оплате предоставленной им услуги. Поэтому хочу обратить внимание недобросовестных потребителей на возможные негативные последствия. ТОО «Маңғыстау Жарық» вынуждено прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан, - сказал Ермек Давлетпаков.
В энергосбытовой компании отметили, что к процедуре принудительного взыскания привлекаются нотариусы и судебные исполнители (государственные и частные), соответственно сумма к оплате у потребителя-должника увеличивается на стоимость услуг по взысканию долга.
Данная таблица наглядно показывает, что при сумме долга 10 000 тенге должник вынужден будет дополнительно потратить еще 7 210 тенге, что составляет порядка 72% от суммы основного долга. Каждая семья могла бы потратить данную сумму переплаты (7 210 тенге) для приобретения чего-либо полезного и необходимого.
- Учитывая сложную экономическую ситуацию по всей стране, постоянный рост цен и тарифов на коммунальные услуги, призываем всех наших потребителей производить оплату своевременно и избегать ненужных расходов (переплат). В случаях каких-либо финансовых затруднений незамедлительно обращаться в наши офис-участки по всей области. Все ваши обращения будут рассмотрены и не останутся без внимания. Мы с вами обязательно найдем какой-нибудь компромиссный вариант решения затруднительного положения по своевременности оплаты. Мы ценим вклад каждого нашего потребителя в светлую и теплую атмосферу в наших с вами домах!, сказал Ермек Давлетпаков.
Для справки: ТОО «Маңғыстау Жарық» занимается электроснабжением потребителей всего Мангистауского региона, в том числе населения, юридических лиц и бюджетных организаций. На сегодняшний день потребителями услуг ТОО «Маңғыстау Жарық» являются порядка 200 тысяч потребителей по всей области.
А также ТОО «Маңғыстау Жарық» имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории всей Мангистауской области.
Основной задачей ТОО «Маңғыстау Жарық» является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию для дальнейшего расчета с ТОО «МАЭК» за производство электроэнергии и за передачу электроэнергии по сетям различных организации (АО «МРЭК», ГКП «АУЭС», ГКП «МангистауЭнерго», ГКП «ОзенЭнергоСервис» и т.д.).
- Хочу поблагодарить тех потребителей, которые оплачивают по выставленным счетам вовремя и в полном объеме. К сожалению, не все потребители относятся добросовестно к оплате предоставленной им услуги. Поэтому хочу обратить внимание недобросовестных потребителей на возможные негативные последствия. ТОО «Маңғыстау Жарық» вынуждено прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан, - сказал Ермек Давлетпаков.
В энергосбытовой компании отметили, что к процедуре принудительного взыскания привлекаются нотариусы и судебные исполнители (государственные и частные), соответственно сумма к оплате у потребителя-должника увеличивается на стоимость услуг по взысканию долга.
Данная таблица наглядно показывает, что при сумме долга 10 000 тенге должник вынужден будет дополнительно потратить еще 7 210 тенге, что составляет порядка 72% от суммы основного долга. Каждая семья могла бы потратить данную сумму переплаты (7 210 тенге) для приобретения чего-либо полезного и необходимого.
- Учитывая сложную экономическую ситуацию по всей стране, постоянный рост цен и тарифов на коммунальные услуги, призываем всех наших потребителей производить оплату своевременно и избегать ненужных расходов (переплат). В случаях каких-либо финансовых затруднений незамедлительно обращаться в наши офис-участки по всей области. Все ваши обращения будут рассмотрены и не останутся без внимания. Мы с вами обязательно найдем какой-нибудь компромиссный вариант решения затруднительного положения по своевременности оплаты. Мы ценим вклад каждого нашего потребителя в светлую и теплую атмосферу в наших с вами домах!, сказал Ермек Давлетпаков.
Для справки: ТОО «Маңғыстау Жарық» занимается электроснабжением потребителей всего Мангистауского региона, в том числе населения, юридических лиц и бюджетных организаций. На сегодняшний день потребителями услуг ТОО «Маңғыстау Жарық» являются порядка 200 тысяч потребителей по всей области.
А также ТОО «Маңғыстау Жарық» имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории всей Мангистауской области.
Основной задачей ТОО «Маңғыстау Жарық» является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию для дальнейшего расчета с ТОО «МАЭК» за производство электроэнергии и за передачу электроэнергии по сетям различных организации (АО «МРЭК», ГКП «АУЭС», ГКП «МангистауЭнерго», ГКП «ОзенЭнергоСервис» и т.д.).