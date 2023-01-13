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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:08

Просмотров: 3817

ТОО «Маңғыстау Жарық»: Вынуждены прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности

По состоянию на 1 января 2023 года общая задолженность населения Мангистауской области за свет составляет 552 885 027 тенге. Об этом сообщил директор компании ТОО «Маңғыстау Жарық» Ермек Давлетпаков.

Иллюстративное фото
По словам директора компании, в последнее время не все потребители добросовестно производят оплату своевременно.

- Хочу поблагодарить тех потребителей, которые оплачивают по выставленным счетам вовремя и в полном объеме. К сожалению, не все потребители относятся добросовестно к оплате предоставленной им услуги. Поэтому хочу обратить внимание недобросовестных потребителей на возможные негативные последствия. ТОО «Маңғыстау Жарық» вынуждено прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан, - сказал Ермек Давлетпаков.

В энергосбытовой компании отметили, что к процедуре принудительного взыскания привлекаются нотариусы и судебные исполнители (государственные и частные), соответственно сумма к оплате у потребителя-должника увеличивается на стоимость услуг по взысканию долга.

ТОО «Маңғыстау Жарық»: Вынуждены прибегнуть к процедуре принудительного взыскания задолженности


Данная таблица наглядно показывает, что при сумме долга 10 000 тенге должник вынужден будет дополнительно потратить еще 7 210 тенге, что составляет порядка 72% от суммы основного долга. Каждая семья могла бы потратить данную сумму переплаты (7 210 тенге) для приобретения чего-либо полезного и необходимого.

- Учитывая сложную экономическую ситуацию по всей стране, постоянный рост цен и тарифов на коммунальные услуги, призываем всех наших потребителей производить оплату своевременно и избегать ненужных расходов (переплат). В случаях каких-либо финансовых затруднений незамедлительно обращаться в наши офис-участки по всей области. Все ваши обращения будут рассмотрены и не останутся без внимания. Мы с вами обязательно найдем какой-нибудь компромиссный вариант решения затруднительного положения по своевременности оплаты. Мы ценим вклад каждого нашего потребителя в светлую и теплую атмосферу в наших с вами домах!, сказал Ермек Давлетпаков.

Для справки: ТОО «Маңғыстау Жарық» занимается электроснабжением потребителей всего Мангистауского региона, в том числе населения, юридических лиц и бюджетных организаций. На сегодняшний день потребителями услуг ТОО «Маңғыстау Жарық» являются порядка 200 тысяч потребителей по всей области.

А также ТОО «Маңғыстау Жарық» имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории всей Мангистауской области.

Основной задачей ТОО «Маңғыстау Жарық» является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию для дальнейшего расчета с ТОО «МАЭК» за производство электроэнергии и за передачу электроэнергии по сетям различных организации (АО «МРЭК», ГКП «АУЭС», ГКП «МангистауЭнерго», ГКП «ОзенЭнергоСервис» и т.д.).



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Комментарии ( 7 )

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  • ЁмоЁ
 camel (Посетители) Сегодня, 01:05
Эти редиски (не хорошие люди) из ТОО «Маңғыстау Жарық» изобрели квитанции в которых не указываются предыдущее и текущее показания счетчиков, как было в квитанциях РКЦ МАЭК. По не понятной причине с июля начали выставлять в своих квитанциях потребление электроэнергии в пять раз выше реального. Жена, не вникая, первый месяц заплатила почти 40 тысяч. Далее, на написанные письма-заявления на емайл с претензией не отвечают. Два раза пришли ревизоры, смотрели счетчики, измеряли токи, составляли акты, которые подтверждают исправность счетчиков, правильность схемы подключения. Тем не менее ТОО «Маңғыстау Жарық» тупо продолжает каждый месяц выставлять завышенные в пять раз счета.
Думаю будет правильно, если эту прокладку постигнет судьба предыдущей

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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  • ЁмоЁ
 полина1952 (Посетители) Вчера, 22:16
может надо разобраться почему человек не платит-может у него мат. проблемы--а вы нет помочь-ещё глубже в кабалу загоняете...мне это напоминает девяностые--зарплату не давали и люди написали заявления-чтобы ком.услуги высчитывали с зарплаты-помните???а уж начальники жэков старались-по 100кубов воды списывали-у многих счётчиков не было да и денег не было их установить--у меня зарплата была 7тысяч-а за ком услуги высчитывали 5тысяч.
 
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  • ЁмоЁ
 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:58
Почему производитель не может являться и поставщиком?Если я собственник театра или музея,где производятся и показывают спектакли и выставки- для что бы продать билет- мне нужно искать тех кто будет продавать билеты?
 
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  • синдбад
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 DiDa (Посетители) Вчера, 16:23
Интересно у них основная задача, собирать деньги с населения!!! Этот человек в высказываниях сам себе противоречит. Например, он говорит: "Учитывая сложную экономическую ситуацию по всей стране, постоянный рост цен и тарифов на коммунальные услуги, призываем всех наших потребителей производить оплату своевременно и избегать ненужных расходов (переплат)" Как при таких обстоятельствах, с учетом постоянного роста цен у простого обывателя могут появиться возможность своевременно оплачивать??? Это они же поднимают цены и тарифы коммунальных услуг, но, при этом хотят своевременно собирать деньги с простого народа. У простого народа не всегда получается своевременно оплатить по счетам. Да и фактически какие услуги они оказывают, выставление просто счетов на оплату???
 
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  • HalatHalatuHalat
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 strana.kz (Посетители) Вчера, 16:04
Основной задачей ТОО «Маңғыстау Жарық» является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию


очень смешно
 
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  • HalatHalatuHalat
  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • ММА
 glu-info (Посетители) Вчера, 15:37
Основной задачей ТОО «Маңғыстау Жарық» является своевременный сбор платежей за потребленную электроэнергию
То есть электроснабжение потребителей это вторичная задача.Главное собрать оплату,а будет потребитель получать электроэнергию или нет этот вопрос к кому?
 
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  • montgomery
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  • Жанар
  • 444
  • Tankushka
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 Око (Посетители) Вчера, 15:29
Правильно. Трясите всех должников.. только всех без ограничений. Обычно должники те-кто счёта деньгам не видят. А кто каждую копейку считает - платят за всё исправно.

всё вижу
 
 

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