ТОО «МАЭК» сообщает об отключении теплоснабжения в Актау

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В связи с проведением ремонтных работ 8 февраля будет отключено теплоснабжение верхней зоны города с 06.00 часов до 20.00 часов.



ГКП "КЖСА" сообщает, что циркуляция в системе отопления будет отключена в следующих микрорайонах: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18а; 19мкр 5, 13, 15д; 20а мкр. 21 дом; 20 мкр., ж/к «Люмьер»; 22, 23, 24, 25 мкр.; 26 мкр., от КП-4; 26 мкр., Больничный городок; 27 мкр., от КП-9; 28 мкр., с 20 по 31 дома и с 35 по 38 дома, ж/к «Алтын».



Приносим свои извинения за временные неудобства.





8 ақпан күні жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты қаланың жоғарғы аймағын сағат 06.00-ден 20.00-ге дейін жылумен жабдықтау өшірілетінін хабарлаймыз.



Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

