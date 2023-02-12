Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Февраля
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.79 KZT
  • €1 = 482.57 KZT
  • 1 RUB = 6.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:39

Просмотров: 0

О проблемах с вывозом мусора заявили жители Актау

На переполненные контейнеры жалуются жители 14 микрорайона.

Фото жителей дома №46 в 14 микрорайоне
По словам жителей дома №46, мусор из контейнеров вывозят через день или два.

- Почему такие перебои, нам не говорят, хотя тариф в прошлом году подняли в два раза. Звонили в единый контакт-центр 109, но они тоже не знают, что случилось. До самого «Caspiy Operating» дозвониться нельзя. Жалко дворников-женщин, которые убирают двор. Весь мусор из контейнера разлетается, - говорят жители дома №46.


О проблемах с вывозом мусора заявили жители Актау


Вдоль соседних домов, как они уверяют, подобная картина.

Ситуацию прокомментировали в «Caspiy Operating».

Мусор, как заявили в компании, вывозили вчера. Сегодня, 12 февраля, мусоровоз не смог подъехать по той причине, что во дворе находится много припаркованных автомобилей. Также фактором является нехватка водителей.

- Тариф изначально запрашивали в размере 620 тенге, а его срезали на 450 тенге без НДС. Из них есть ещё средства, которые идут на захоронение. При этом этих денег недостаточно, чтобы достойно платить водителям и подсобным рабочим. Зарплата в итоге была поднята всего лишь на 15 процентов. Водители уходят в поисках работы с более высокой заработной платой. В данный момент найти сотрудников на зарплату 220 тысяч тенге очень трудно. Ещё и люди не платят своевременно. Задолженность перед нашей компанией составляет более 140 миллионов тенге, - пояснили в «Caspiy Operating».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика