О проблемах с вывозом мусора заявили жители Актау

- Почему такие перебои, нам не говорят, хотя тариф в прошлом году подняли в два раза. Звонили в единый контакт-центр 109, но они тоже не знают, что случилось. До самого «Caspiy Operating» дозвониться нельзя. Жалко дворников-женщин, которые убирают двор. Весь мусор из контейнера разлетается, - говорят жители дома №46.

- Тариф изначально запрашивали в размере 620 тенге, а его срезали на 450 тенге без НДС. Из них есть ещё средства, которые идут на захоронение. При этом этих денег недостаточно, чтобы достойно платить водителям и подсобным рабочим. Зарплата в итоге была поднята всего лишь на 15 процентов. Водители уходят в поисках работы с более высокой заработной платой. В данный момент найти сотрудников на зарплату 220 тысяч тенге очень трудно. Ещё и люди не платят своевременно. Задолженность перед нашей компанией составляет более 140 миллионов тенге, - пояснили в «Caspiy Operating».

По словам жителей дома №46, мусор из контейнеров вывозят через день или два.Вдоль соседних домов, как они уверяют, подобная картина.Ситуацию прокомментировали в «Caspiy Operating».Мусор, как заявили в компании, вывозили вчера. Сегодня, 12 февраля, мусоровоз не смог подъехать по той причине, что во дворе находится много припаркованных автомобилей. Также фактором является нехватка водителей.