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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:42

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В нескольких домах 17 микрорайона отключили электроэнергию из-за долгов

Ряд жилых домов и коммерческих помещений 17 микрорайона Актау остались без электричества. По данным ГКП «АУЭС», основанием для отключения стало письмо от ТОО «Маңғыстау Жарық», которое заявило о задолженности перед организацией. Жильцы говорят, что дом не принимают на баланс города, и по этой причине страдает население.

Иллюстративное фото
В ГКП «АУЭС» сообщили об отключении электроэнергии в жилых домах и коммерческих помещениях 17 микрорайона.

- На основании заявления ТОО «Маңғыстау Жарық» за долги отключена электроэнергия по 17 микрорайону. Под ограничением жилые дома: 113, «Бақыт мекенжайы», а также коммерческие помещения, - сообщает ГКП «АУЭС».

Жильцы дома рассказали, что они оплачивают расходы за электроэнергию застройщику, а не ТОО «Маңғыстау Жарық», так как дом не передали на баланс городской администрации. Из-за этого, по словам жителей, возникли проблемы с отключением электричества.

- Мы живем в жилом комплексе B-Group Avenue. Наш дом не принимают на баланс города, поэтому у нас сегодня утром отключили электричество. Я не понимаю, о какой задолженности может идти речь, если мы ежемесячно оплачиваем застройщику расходы за электроэнергию. Сам застройщик неоднократно показывал нам документы, подтверждающие, что задолженности нет. Из-за того, что ответственные люди не могут между собой договориться, страдаем мы. Поймите, если у нас нет электричества - мы остаемся без лифта, воды и возможности приготовить еду, так как дом не подключен к газу, - рассказала жительница дома.

Жильцы дома заявили, что собираются обратиться в городской акимат для выяснения причин сложившейся ситуации.



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