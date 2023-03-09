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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 3223

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги

В Актау многие коммунальные услуги включат в единый платёжный документ. Уже в марте жители города получат первые квитанции за электроэнергию, вывоз мусора, интернет, услуги домофона и КСК с начислениями за февраль. Об этом рассказали в компании, которая занимается квитанциями в Актау.

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Единый платёжный документ (ЕПД) — это общий счёт на оплату, по которому осуществляются разные платежи в счёт оплаты жилья и коммунальных услуг в конкретной одной квартире.

Главной задачей ЕПД является упрощение процесса оплаты коммунальных услуг, улучшение обслуживания населения и совершенствование порядка расчётов.

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги

Пример ЕПД на бумажном носителе


В компании, которая занимается квитанциями в Актау, рассказали, как пользоваться единым платёжным документом.

- В ЕПД указаны основной лицевой счёт потребителя, адрес квартиры, список поставщиков и их услуг, а также лицевой счёт потребителя у поставщика, расчётный период, за который сформирован документ. По каждой услуге показаны начисление, сальдо предыдущего периода и сумма к оплате. В конце документа общая сумма к оплате по всем услугам, включенным в ЕПД, - рассказали в компании.

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги


Оплату услуг по единому платёжному документу можно произвести через:
- мобильные приложения банков;
- платёжные терминалы Yurta, Astana Plat, Qiwi;
- кассы, расположенные по адресам: г Актау, 10 микрорайон, дом№1.

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги


В компании отметили, что ключевым преимуществом ЕПД для населения является возможность оплаты счетов различных поставщиков по принципу «одного окна».

- ЕПД – это удобная форма квитанции для плательщика. Один лицевой счет – одно окно, одна очередь. Оплатить сразу несколько счетов в пользу разных поставщиков услуг – это существенная экономия времени. Также хочется отметить, что при оплате у жителей будет возможность изменять сумму оплаты (уменьшить или увеличить), выбирать того или иного поставщика на оплату, в случае если абонент не желает оплачивать всех сразу. Не оплата одного из поставщиков услуг из списка ЕПД никак не влияет на других. Житель сам волен выбирать из списка тех, кому будет производить оплату, - отметили в компании.

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги


Для оплаты ЕПД, к примеру в мобильном приложении Halyk Homebank, необходимо зайти во вкладку «Платежи», далее «Коммунальные услуги» и в поисковике указать «ЕПД Мангистау». В открывшемся окне указать лицевой счет, после чего система выдаст единый платежный документ, в котором будут отражены данные абонента.

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги


- На сегодняшний день ведутся переговоры со всеми коммунальными предприятиями города для включения их в ЕПД. Это делается для удобства горожан, чтобы они могли в единой квитанции видеть все коммунальные услуги. Таже обязательно хотим отметить, что для населения данная услуга совершенно бесплатна, жители не будут никому оплачивать за сформирование ЕПД,- отметили в компании.

Жители Актау начнут получать единый платёжный документ за коммунальные услуги



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