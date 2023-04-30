«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

- Для чего мы приобретаем тогда лифтовую карточку, для чего мы платим в ЖЭК? С водой постоянные проблемы. Приходится подниматься с баклажками пешком. Несколько лет мы просили насос, который, наконец-то, поставили, но он оказался неисправный. Просим акима города прийти в наш дом в гости, пусть с нами поживёт три дня без воды. Нет возможности ни постирать вещи, ни искупаться. Когда звонишь в ЖЭК, они грубо отвечают и говорят, что это не их проблемы. У нас есть жалоба, подписанная председателем нашего ЖЭКа, значит, он дал своё согласие на существование этих проблем, - обращаются жители дома №3.

Жильцы дома №3 в 4 микрорайоне заявляют, что их подъезд находится в аварийном состоянии. Ремонт здесь не проводился, как минимум, уже 15 лет.С 1 по 11 этажи, как показали жильцы дома, со стен осыпается краска, рушатся лестничные проёмы, перила.Из двух установленных лифтов один не работает, говорят жители. Второй же перестаёт функционировать, когда поднимается сильный ветер.В КСК «ЖЭК» сообщили, что по данным вопросам нужно обращаться к председателю, но его на месте не оказалось. Диспетчер уточнил, что он появится после праздников.