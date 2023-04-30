«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

Фото жителей дома №3 в 4 микрорайоне
Жильцы дома №3 в 4 микрорайоне заявляют, что их подъезд находится в аварийном состоянии. Ремонт здесь не проводился, как минимум, уже 15 лет.
С 1 по 11 этажи, как показали жильцы дома, со стен осыпается краска, рушатся лестничные проёмы, перила.
Из двух установленных лифтов один не работает, говорят жители. Второй же перестаёт функционировать, когда поднимается сильный ветер.
В КСК «ЖЭК» сообщили, что по данным вопросам нужно обращаться к председателю, но его на месте не оказалось. Диспетчер уточнил, что он появится после праздников.
С 1 по 11 этажи, как показали жильцы дома, со стен осыпается краска, рушатся лестничные проёмы, перила.
Из двух установленных лифтов один не работает, говорят жители. Второй же перестаёт функционировать, когда поднимается сильный ветер.
- Для чего мы приобретаем тогда лифтовую карточку, для чего мы платим в ЖЭК? С водой постоянные проблемы. Приходится подниматься с баклажками пешком. Несколько лет мы просили насос, который, наконец-то, поставили, но он оказался неисправный. Просим акима города прийти в наш дом в гости, пусть с нами поживёт три дня без воды. Нет возможности ни постирать вещи, ни искупаться. Когда звонишь в ЖЭК, они грубо отвечают и говорят, что это не их проблемы. У нас есть жалоба, подписанная председателем нашего ЖЭКа, значит, он дал своё согласие на существование этих проблем, - обращаются жители дома №3.
В КСК «ЖЭК» сообщили, что по данным вопросам нужно обращаться к председателю, но его на месте не оказалось. Диспетчер уточнил, что он появится после праздников.