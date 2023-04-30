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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 1636

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

На ужасающее состояние подъезда жалуются жители многоэтажки.

Фото жителей дома №3 в 4 микрорайоне
Жильцы дома №3 в 4 микрорайоне заявляют, что их подъезд находится в аварийном состоянии. Ремонт здесь не проводился, как минимум, уже 15 лет.

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау


С 1 по 11 этажи, как показали жильцы дома, со стен осыпается краска, рушатся лестничные проёмы, перила.

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау


Из двух установленных лифтов один не работает, говорят жители. Второй же перестаёт функционировать, когда поднимается сильный ветер.

«Гниющая» высотка: ремонт подъезда требуют жители Актау


- Для чего мы приобретаем тогда лифтовую карточку, для чего мы платим в ЖЭК? С водой постоянные проблемы. Приходится подниматься с баклажками пешком. Несколько лет мы просили насос, который, наконец-то, поставили, но он оказался неисправный. Просим акима города прийти в наш дом в гости, пусть с нами поживёт три дня без воды. Нет возможности ни постирать вещи, ни искупаться. Когда звонишь в ЖЭК, они грубо отвечают и говорят, что это не их проблемы. У нас есть жалоба, подписанная председателем нашего ЖЭКа, значит, он дал своё согласие на существование этих проблем, - обращаются жители дома №3.


В КСК «ЖЭК» сообщили, что по данным вопросам нужно обращаться к председателю, но его на месте не оказалось. Диспетчер уточнил, что он появится после праздников.



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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 11:47
Цитата: Василий Кравчук
так проведите собрание своего дома, создайте товарищество собственников квартир и решите все свой проблемы сами, зачем вам такой жэк?

Сначало надо заставить ЖЭК всё отремонтировать (они собрали деньги на содержание жилья-куда потратили?), потом можно открывать ОСИ (+счёт) и копить деньги на последующие расходы по содержанию и ремонту. ЖЭК по прежнему будет отвечать за подведённые внешние коммуникации (всё что в квартире - собственник жилья), а ремонтом (подъезд, лестничная клетка, освещение, благоустройство территории возле дома) будет заниматься ОСИ за счёт средств накопленных жильцами.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 10:45
для чего мы платим в ЖЭК?

Так понял теперь это просто формальность. По закону вроде дома не должны быть без сервисной организации или оси/ПТ. Эти сервисные организации просто подключают выключают отопление и устраняют порывы по факту. Состояние систем их не интересует. Хочешь сделать хорошо, сделай сам теперь. Капитализм.
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 10:23
так проведите собрание своего дома, создайте товарищество собственников квартир и решите все свой проблемы сами, зачем вам такой жэк? hypnosis
 
 

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